James Rodríguez lidera la lista de convocados de Perú | Fuente: AFP

El centrocampista James Rodríguez, del Everton, lidera la convocatoria de Colombia para los partidos de Eliminatorias ante Perú y Argentina en la que no aparecen ni Falcao García, goleador histórico de la Cafetera, ni Jeison Murillo, que ha estado ausente de los últimos partidos del Celta de Vigo por lesión.



Esos partidos, programados para el 3 de junio en Lima contra Perú y el 8 en Barranquilla ante Argentina, supondrán además el debut del seleccionador Reinaldo Rueda, que no había podido armar una convocatoria con su equipo completo por la pandemia de la covid-19, que obligó a aplazar los partidos previstos para marzo pasado.



La convocatoria fue anunciada por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en un video en el que las madres, abuelas y esposas de los jugadores dijeron el nombre de su familiar que hará parte de la selección cafetera en la próxima fecha FIFA.



En ese sentido el exseleccionador de Chile también contará para estos partidos con algunos de los habituales en las convocatorias de Colombia como el portero David Ospina, del Nápoles; el centrocampista Juan Guillermo Cuadrado, figura del Juventus, y los goleadores Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, del Atalanta.



El llamado de Rueda también tiene algunas sorpresas, entre ellas la incursión de jugadores de la liga colombiana como Baldomero Perlaza, centrocampista del Atlético Nacional que es llamado a la selección Cafetera por primera vez, y del delantero Miguel Borja, del Junior y mundialista en Rusia 2018.



También aparecen otros futbolistas que hace mucho tiempo no eran convocados como Sebastián Pérez, volante del Boavista portugués; Gustavo Cuéllar, centrocampista del Al Hilal de Arabia Saudita, y Rafael Santos Borré, goleador del River Plate.



Colombia, que destituyó el año pasado al portugués Carlos Queiroz tras caer 6-1 con Ecuador, ocupa el séptimo lugar de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 con cuatro puntos, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas.





Los familiares de los jugadores dan a conocer su convocatoria a la Selección de Colombia | Fuente: @FCFSeleccionCol/

Lista de convocados de Colombia:

Arqueros: Aldair Quintana (Atlético Nacional), Camilo Vargas (Atlas-MEX) y David Ospina (Nápoles-ITA).



Defensas: Carlos Cuesta (Genk-BEL), Daniel Muñoz (Genk-BEL), Davinson Sánchez (Tottenham Hotspur-ING), Óscar Murillo (Pachuca-MEX), Stefan Medina (Monterrey-MEX), William Tesillo (León-MEX) y Yerry Mina (Everton-ING).



Centrocampistas: Baldomero Perlaza (Atlético Nacional), Gustavo Cuéllar (Al Hilal-KSA), James Rodríguez (Everton-ING), Jefferson Lerma (Bournemouth-ING), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus-ITA), Juan Fernando Quintero (Shenzhen-CHI), Matheus Uribe (Porto-POR), Sebastián Pérez (Boavista-POR), Wilmar Barrios (Zenit-RUS) y Yairo Moreno (León-MEX).



Delanteros: Alfredo Morelos (Rangers-ESC), Duván Zapata (Atalanta-ITA), Luis Díaz (Porto-POR), Luis Muriel (Atalanta-ITA), Miguel Borja (Junior) y Rafael Santos Borré (River Plate-ARG).

Reinaldo Rueda llamó a 26 jugadores | Fuente: @FCFSeleccionCol

