¿Qué jugadores de la Selección Peruana se encuentran en capilla en las Eliminatorias 2026?

Perú va por los tres puntos en lo que será el partido de este viernes 6 de septiembre contra Colombia por la séptima fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.

En este cotejo, la Selección Peruana está obligada a ganar porque marcha en el último lugar de las Eliminatorias. Además, frente a Colombia una buena cantidad de sus convocados tienen que cuidarse debido a que, si les muestran una tarjeta amarilla, se perderán lo que será la octava jornada ante Ecuador en la ciudad de Quito.

Desde atrás hacia adelante, los que están en capilla en Perú -en un primer momento- son el portero Pedro Gallese y los defensas Alexander Callens, Miguel Araujo y Marcos López.

Perú y los que están en capilla en Eliminatorias

Luego tenemos a jugadores como Renato Tapia, Wilder Cartagena (ambos volantes) y el delantero del Belgrano de Córdoba, Bryan Reyna.

De esta semana, los siete futbolistas mencionados anteriormente corren el riesgo de no ser parte del encuentro ante 'La Tri' en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de la capital ecuatoriana.

Por otra parte, el delantero Franco Zanelatto no concentró ni un día con la Selección Peruana, no entrenó a la par de sus compañeros en el Estadio Nacional y luego trabajó solamente en forma individual por lo cual no será considerado para el compromiso ante Colombia.

RPP pudo conocer que el atacante que se desempeña a nivel de clubes en Alianza Lima tampoco integraría el plantel de Perú de cara al viaje rumbo a Quito para enfrentar a Ecuador el martes 10 de septiembre.

¿Cómo fueron los últimos Perú vs Colombia en Lima por las Eliminatorias?

El 'equipo de todos' no tiene un buen saldo en sus últimas cinco presentaciones de local contra Colombia. Empató dos veces y cayó en tres oportunidades.

Resultado Fecha Jornada 0-3 4 de junio del 2021 Fecha 7 de Eliminatorias Qatar 2022 1-1 11 de octubre del 2017 Fecha 18 de Eliminatorias Rusia 2018 0-1 4 de junio del 2012 Fecha 5 de Eliminatorias Brasil 2014 1-1 14 de junio del 2008 Fecha 5 de Eliminatorias Sudáfrica 2010 0-2 1 de abril del 2004 Fecha 5 de Eliminatorias Alemania 2006

