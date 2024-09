Renato Tapia minutos antes al partido con Colombia: "Será un partido difícil, pero hemos sabido salir de malos momentos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Habló el capitán. Renato Tapia, volante de la Selección Peruana, aseguró -minutos antes al partido con Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas- que la Bicolor ha sabido salir de malos momentos.

En declaraciones para Movistar Deportes, indicó que el partido ante el combinado cafetero será difícil, pero harán lo posible para realizar un gran cotejo.

"No solamente hoy. Creo que aún quedan doce partidos en los cuales tenemos que dar un paso hacia adelante, seguramente hoy no va a ser la excepción", indicó en un primer momento.

"Va a ser un partido muy difícil, muy duro ante un Colombia que, futbolísticamente y anímicamente, viene muy bien, pero creo que siempre este grupo, esta camada de jugadores, se ha puesto el equipo, incluso en adversidades como esta, adelante. Seguro vamos a hacer un gran partido y dejarlo todo en el campo", complementó.

🎙️ Renato Tapia: "Volviendo a reencontrarme con mis compañeros, creo que el hecho de no haber estado en la Copa América fue un momento que ya pasó. Lo tomo como tal; fue una experiencia más. No fue lo que quise y, seguramente, a muchas personas tampoco, pero así es el fútbol.… pic.twitter.com/VCjAwPXQuo — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 7, 2024

Renato Tapia y su regreso a la Selección Peruana

Luego, al ser consultado sobre su regreso a la Selección Peruana, tras no jugar la Copa América, dijo sentirse contento con su regreso a la Bicolor y aseguró que se encontró con un equipo que buscará sacar adelante la situación

"Volviendo a reencontrarme con mis compañeros, creo que el hecho de no haber estado en la Copa América fue un momento que ya pasó. Lo tomo como tal; fue una experiencia más. No fue lo que quise y, seguramente, a muchas personas tampoco, pero así es el fútbol, escapa de mis manos", indicó en un primer momento.

"Pero tranquilo, contento porque me encontré con un grupo lleno de ilusión, con muchas ganas de querer sacar un resultado que, como se lo dije a los chicos, no me sentía tan bien en los entrenamientos, la sensación del día a día y la verdad que muy contento de volver", finalizó.

Perú vs. Colombia: alineaciones confirmadas

Perú: Pedro Gallese; Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Alexander Callens; Luis Advíncula, Wilder Cartagena, Renato Tapia (c), Sergio Peña, Marcos López; Alex Valera, Gianluca Lapadula. Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Richard Ríos; Luis Sinisterra, Luis Díaz y Jhon Córdoba.