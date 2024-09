Perú vs Colombia en vivo: ¿Dónde escuchar en vivo y en directo el partido por la fecha 7 de Eliminatorias 2026?

Conoce cómo sintonizar el partido Perú vs Colombia en directo desde el Estadio Nacional por la fecha 7 de las Eliminatorias con RPP.

Perú vs Colombia en vivo se enfrentan este viernes 6 por la fecha 7 de las Eliminatorias sudamericanas 2026 en el Estadio Nacional. La ‘Bicolor’ está obligado a ganar para no quedar más relegados en el fondo de la tabla de posiciones. Conoce cómo sintonizar en directo la transmisión con RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Colombia en vivo por las Eliminatorias sudamericanas 2026?

El partido Perú vs Colombia se disputará hoy viernes 6 de setiembre en el Estadio Nacional, ubicado en la ciudad de Lima y con aforo para casi 43 mil personas. El choque por la jornada 7 de las Eliminatorias 2026 iniciará a las 8:30 p.m. de Perú y Colombia..

¿A qué hora juegan Perú vs Colombia en vivo por las Eliminatorias sudamericanas 2026?

En Perú, el partido Perú vs Colombia comienza a las 8:30 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs Colombia comienza a las 8:30 p.m.

En Colombia, el partido Perú vs Colombia comienza a las 8:30 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs Colombia comienza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs Colombia comienza a las 9:30 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs Colombia comienza a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido Perú vs Colombia comienza a las 9:30 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs Colombia comienza a las 10:30 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs Colombia comienza a las 10:30 p.m.



En Uruguay, el partido Perú vs Colombia comienza a las 10:30 p.m.

¿Dónde escuchar el Perú vs Colombia en directo en todo el país?

Si no te quieres perder la transmisión del partido Perú vs Colombia ya sea desde la radio de tu celular o de tu vehículo, podrás hacerlo por medio de RPP Noticias, la radio oficial de los partidos de la selección peruana. Para sintonizarlo en Lima Metropolitana, debes colocar la frecuencia 89.7 MHZ de la FM. Conoce todas las estaciones de RPP a nivel nacional para no perderte el amistoso internacional.

Lima: 89.7 FM y 730 AM

Arequipa: 102.3 FM y 1170 AM

Chiclayo: 96.7 FM y 870 AM

Huancayo: 97.3 FM y 1140 AM

Trujillo: 90.9 FM y 790 AM

Cajamarca: 100.7 FM y 1130 AM

Piura: 103.3 FM / 920 AM

Cusco: 93.3 FM

¿Dónde escuchar el Perú vs. Colombia en vivo y en directo en web o aplicaciones?

AudioPlayer es una app gratuita del Grupo RPP que permite escuchar radio en vivo y podcasts desde tu celular, por lo que también podrás seguir la transmisión de los partidos de la selección peruana en las Eliminatorias sudamericanas, como es el caso del choque ante Colombia. Dicha app ofrece una alta calidad de sonido.

¿Dónde ver transmisión Perú vs. Colombia en vivo y en directo?

En tanto, el partido Perú vs Colombia será transmitido a todo el territorio nacional por TV en señal abierta en América TV y ATV, mientras que también podrá ser visto vía cable por medio de Movistar Deportes. Además, todas las incidencias lo encontrarás directo en directo en la página web de RPP.pe.

Perú vs Colombia: alineaciones posibles

XI de Perú: Pedro Gallese; Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Alexander Callens; Luis Advíncula, Wilder Cartagena, Renato Tapia, Sergio Peña, Marco López; Alex Valera y Gianluca Lapadula.

XI de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Carlos Cuesta, Johan Mujica; Richard Ríos, Kevin Castaño, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz y Jhon Córdoba.