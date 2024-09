Perú, sin aire en la altura: las claves de la caída ante Ecuador en Quito [ANÁLISIS]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una nueva caída, la primera con Jorge Fossati en las Eliminatorias 2026: Perú cayó 1-0 a manos de Ecuador en Quito en el marco de la octava fecha del certamen de Conmebol.

Si bien se había mejorado ante Colombia en la jornada anterior, en esta oportunidad la Selección Peruana no estuvo a la altura y, por ejemplo, no tuvo ningún remate directo al arco de Ecuador. La dupla Valera-Lapadula no funcionó en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, con lo que la blanquirroja sigue en el último lugar de la tabla de posiciones únicamente con 3 puntos.

Es por ello que aquí te damos las claves de por qué Perú perdió ante 'La Tri' y no sale del fondo de las Eliminatorias. Hay crisis y, en septiembre, se vienen Uruguay y Brasil.

Poco juego de Perú en Quito

Por ejemplo, hasta los primeros 15 minutos del primer tiempo la blanquirroja no pudo elaborar con jugadores como Wilder Cartagena, Sergio Peña y Renato Tapia al medio. La pelota se perdía rápido y eso hizo que 'La Tri' goce de una mayor posesión del balón.

Los dirigidos por Sebastián Beccacece tuvieron 63 % del control de la pelota y eso le bastó para ser superiores al equipo que maneja Jorge Fossati. Se mejoró en la segunda mitad, luego del gol local, aunque no se dieron ocasiones clara para el 'equipo de todos'. El nivel bajó en relación a lo que ocurrió contra Colombia en Lima.

Los cambios no funcionaron

En la segunda mitad es que se dieron las sustituciones en la tienda peruana ya sea por necesidad (tarjetas amarillas) o en la búsqueda de generar peligro al arco de Hernán Galindez.

Piero Quispe ingresó, pero no fue gravitante. Entró Santiago Ormeño en la Selección Peruana, aunque el delantero de Puebla no inquietó, en tanto que Oliver Sonne únicamente fue refresco por derecha. También entraron Carlos Zambrano y Jean Pierre Archimbaud, mostrándose a buen nivel el zaguero central de Alianza Lima.

Ecuador ganó con poco

La Selección de Ecuador no tuvo uno de sus mejores desempeños a lo largo de las Eliminatorias en Quito. Sin embargo, aprovechando que Perú perdía rápido el balón, es que se posicionó sobre el territorio bicolor.

Fueron, en total, 17 remates de parte del elenco ecuatoriano de los cuales cinco fueron a puerta. Lo ganaron en casi todo, si es que contamos también los tiros de esquina, fuera de juego, saques de bandas, pases completados y totales.

