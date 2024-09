Fossati pese a derrota de Perú ante Ecuador: "Venimos creciendo, sigo creyendo mucho en este plantel"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana cayó 1-0 ante Ecuador en lo que fue la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. En Quito, la blanquirroja no estuvo a la altura en esta jornada.

Luego del cotejo en Estadio Rodrigo Paz Delgado, el entrenador de Perú, Jorge Fossati, dio una conferencia de prensa y en la misma dio sus impresiones de lo que fue su segundo cotejo al mando de la bicolor en las Eliminatorias hacia la próxima Copa del Mundo.

"Tener que hacer dos cambios obligados nos limita, pero no es excusa. Me parece que contra Colombia hicimos un partido que a mi gusto fue mucho más que aceptable y ahora hicimos un partido, desde lo defensivo o estratégico, de llevarlo sin demasiado desgaste para en el segundo tiempo soltarnos más. Tuvieron un par de remates y centros, pero siempre nuestra defensa se comportó muy bien", dijo Fossati.

La palabra de Jorge Fossati en la Selección Peruana

Luego, pese a la caída, indicó que hay cosas positivas para destacar en el reciente desempeño del 'equipo de todos'.

"Luego, por cualidades del rival, nos convirtieron. Eso trastoca la idea para el segundo tiempo. No creo que haya sido una buena presentación de Perú, por la que estamos capacitados de hacer. Tampoco creo que haya sido mala, hay cosas que rescato para bien. La responsabilidad es mía. Los muchachos trataron de hacer todo lo que les pedí", sostuvo el DT.

Posteriormente, el técnico de la Selección Peruana dio un resumen de la fecha doble y mostró su confianza para lo que se viene en septiembre contra Uruguay y Brasil.

"Lo que veo de acá hacia adelante es que venimos creciendo y afirmándonos en lo que uno pretende. Contra Colombia salió mejor y acá (en Ecuador) sé que los 2600 metros de altura influye. Sigo creyendo mucho en este plantel. Lo dije antes de empezar", añadió el exestratega de Universitario de Deportes.

La estrategia de Perú contra Ecuador

Por último, indicó que "no les pedí (a los jugadores de Perú) que salieran a especular con el empate. La idea era que se tuviera llegada hacia ataque como ante Colombia. Todos lo que no estén de acuerdo, me hago cargo.

Hay que tener en cuenta que el cuadro nacional y Ecuador jugaron el decimoséptimo cotejo entre sí por Eliminatorias, que dejan para la tricolor siete triunfos, cinco empates y cinco derrotas.

