Sebastián Beccacese sobre el partido ante Perú: "Se juega su última carta, será un partido muy peligroso"

No será nada fácil. Sebastián Beccacece, técnico de la Selección de Ecuador, anticipó que el partido ante la Selección Peruana obligará a sus jugadores a tomar medidas para evitar el planteamiento de la Bicolor que, con la presión de quedar eliminado del próximo Mundial, "siempre va a dar más".



"Sabemos que Perú se juega su última carta, lo que lo hace un partido muy peligroso, porque cuando uno está al borde de la eliminación y no tiene más posibilidades, siempre va a dar más", dijo Beccacece en conferencia de prensa.



"Será un partido muy lindo y muy interesante. Estamos a cien minutos de poder hacerlo, de conseguir un resultado positivo, porque desde 2009 no se gana en Lima, por lo que tenemos ese lindo desafío", complementó.



"Si valoramos lo que hablábamos en su momento de tratar de equiparar fuerzas con Uruguay y Colombia, y vemos los puntos logrados hasta la fecha, solo Argentina y Paraguay han hecho más puntos que nosotros en los últimos 9 partidos", recordó.



¿Qué equipo saldrá al Estadio Nacional de Lima?

La principal duda en Ecuador para el partido es Enner Valencia, máximo goleador de la selección con 44, quien no pudo participar en el empate sin goles del jueves contra Brasil en Guayaquil.



Beccacece recordó que cuando llegó a Ecuador en agosto, "muchos pedían que no convocara a Valencia", porque no venía marcando, pero en su proceso, es el goleador en las eliminatorias con cinco. "Ahora dicen que si no está Enner, qué vamos a hacer. Uno sí valora lo que tiene", subrayó.



Añadió que para tratar de mejorar la actual escasez de goles, buscarán llegar a la zona contraria con más jugadores, pues bajo el mando del técnico argentino, Ecuador disputó nueve partidos, anotó ocho goles y encajó dos.



Ecuador tiene la defensa más sólida de las eliminatorias, con solo cinco goles permitidos en 15 juegos y un invicto de ocho partidos consecutivos de los 9 que ha dirigido Beccacece.

