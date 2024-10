Perú vs Uruguay en vivo: ¿Dónde escuchar en directo el partido por la fecha 9 de Eliminatorias 2026?

Conoce cómo sintonizar en directo el partido Perú vs Uruguay, en el cierre de la fecha 9 de las Eliminatorias 2026.

Perú vs Uruguay EN VIVO se enfrentan este viernes 11 de octubre en la fecha 9 de las Eliminatorias sudamericanas 2026. La 'Bicolor' va en busca de su primer triunfo en el certamen y a continuación te contamos cómo sintonizar en directo el vibrante choque por medio de RPP.e



¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Uruguay en vivo por las Eliminatorias sudamericanas 2026?

El partido Perú vs Uruguay se disputará este viernes 11 de octubre en el Estadio Nacional, ubicado en la ciudad de Lima y con capacidad para más de 43 mil asistentes. El choque por la fecha 9 de las Eliminatorias 2026 comenzará desde las 8:30 p.m. de nuestro país.

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay en vivo por las Eliminatorias sudamericanas 2026?

En Perú, el partido Perú vs Uruguay empieza a las 8:30 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs Uruguay empieza a las 8:30 p.m.

En Colombia, el partido Perú vs Uruguay empieza a las 8:30 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs Uruguay empieza a las 9:30 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs Uruguay empieza a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido Perú vs Uruguay empieza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs Uruguay empieza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs Uruguay empieza a las 10:30 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs Uruguay empieza a las 10:30 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs Uruguay empieza a las 10:30 p.m.

¿Dónde escuchar el Perú vs Uruguay en directo en todo el país?

Si no te quieres perder la transmisión del partido Perú vs Uruguay ya sea desde la radio de tu celular o de tu vehículo, podrás hacerlo a través de RPP Noticias, la radio oficial de los partidos de la selección peruana. En caso quieras sintonizarlo en Lima Metropolitana, debes colocar la frecuencia 89.7 MHZ de la FM. A continuación, conoce todas las estaciones de RPP a nivel nacional para no perderte el choque internacional.

Lima: 89.7 FM y 730 AM

Arequipa: 102.3 FM y 1170 AM

Chiclayo: 96.7 FM y 870 AM

Huancayo: 97.3 FM y 1140 AM

Trujillo: 90.9 FM y 790 AM

Cajamarca: 100.7 FM y 1130 AM

Piura: 103.3 FM / 920 AM

Cusco: 93.3 FM

¿Dónde escuchar el Perú vs. Uruguay en vivo y en directo en web o aplicaciones?

AudioPlayer es una app gratuita del Grupo RPP que da la facilidad de escuchar radio en vivo y podcasts desde tu celular, por lo que también podrás seguir la transmisión de los partidos de la selección peruana en las Eliminatorias sudamericanas, como es el caso del choque ante Uruguay. Dicha app ofrece una alta calidad de sonido.

¿Dónde ver transmisión Perú vs. Uruguay en vivo y en directo?

Cabe señalar que el partido Perú vs Uruguay será transmitido en todo el territorio nacional por TV en señal abierta en América TV y ATV, mientras que también podrá ser visto vía cable por medio de Movistar Deportes. Además, las incidencias lo seguirás directo en directo en la página web de RPP.pe.

Perú vs Uruguay: alineaciones posibles

XI de Perú: Pedro Gallese; Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Luis Abram; Alexander Callens, Sergio Peña, Jesús Castillo, Oliver Sonne, Andy Polo: Alex Valera, Edison Flores. DT: Jorge Fossati.

XI de Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Manuel Ugarte, Santiago Bueno, Nahitan Nández, Federico Valverde, Nicolás Fonseca, Maximiliano Araújo; Giorgian de Arrascaeta; Cristian Olivera, Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.