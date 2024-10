Marcelo Bielsa, luego de la victoria de Perú: "Era un partido que debería haber terminado empatado"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú sacó un gran resultado al ganarle 1-0 a Uruguay, con gol de Miguel Araujo en la recta final, en el marco de la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

El equipo de la Selección de Uruguay se fue con las manos vacías de su visita a Lima para chocar ante Perú y luego del cotejo el entrenador de la Celeste, Marcelo Bielsa, habló claro. El popular 'Loco' consideró que lo más justo era que el duelo haya terminado sin goles entre ambos bandos.

"Fue parejo, sin situaciones de gol prácticamente. Nosotros tuvimos más la pelota, pero no creamos peligro. Perú tampoco creó, pero las sensaciones que ellos tenían cuando atacaban eran mejores que las nuestras. Era un partido que debería haber terminado empatado", dijo Bielsa en un primer momento.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Uruguay no pudo contra Perú en las Eliminatorias

Luego, agregó que "me siento responsable que con los jugadores con que contamos de mitad de cancha para adelante, la proporción de jugadas de gol que generamos fuera baja".

Más adelante, el también exentrenador de selecciones como Chile y Argentina declaró que el enfrentamiento no tuvo un claro dominador a lo largo de los 90 minutos.

"Nunca un rival fue el mejor del otro, hubo pequeños momentos de superioridad de manera alternada, pero no me corresponde evaluar como jugó Perú. Mi sensación es que los desniveles no los vinculó con alguna situación que pueda describir donde nos hayan superado con claridad", apuntó Marcelo Bielsa.



Posteriormente, se le preguntó por las críticas que se dieron en los últimos días de parte de Luis Suárez, ya retirado de la selección uruguaya.

La palabra de Marcelo Bielsa en Uruguay

"Creo que lo que pasó en la semana no condiciona ni lo vinculo con cómo jugamos, respecto de cómo operó sobre mí la situación", sostuvo.

Luego, indicó que "no ignoro lo que pasó y sé que mi autoridad queda de algún modo afectada, pero la preparación del partido la hice con máxima seriedad y la respuesta de los jugadores fue la misma que encontré siempre desde que trabajo aquí".