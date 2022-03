Gianluca Lapadula lleva 11 partidos en Eliminatorias. | Fuente: AFP

Cuando los partidos de fútbol tienen un grado alto de importancia, empiezan a jugarse con anticipación, fuera de las canchas. El encuentro entre la Selección Peruana y su par de Uruguay, correspondiente a la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar, es un claro ejemplo.

El pasado viernes, en el programa Las Voces del Fútbol de Radio Fénix de Uruguay, el periodista Alberto Pérez, parte del panel, lanzó duros cuestionamientos al nivel de Gianluca Lapadula, centrodelantero de la blanquirroja.

"No se le puede comparar con Cavani. No le ata los zapatos ni a Cavani ni a Suáres. ¿Qué revolución hizo? Dime cuántos goles hizo. Una cosa es que tengan un aire fresco, ¡pero juega en la Serie B de Italia! Lapadula tendría que atarle los zapatos a Cavani y Suárez. Tienes que respetar la carrera de los jugadores nuestros", dijo, dirigiéndose a su colega Julio Ríos, quien en más de una ocasión intervino para decirte que no falte el respeto.

Pero no quedó ahí. Pérez, además, descalificó al fútbol peruano. "¿Qué ganaron ellos? Los peruanos tienen miedo de venir a jugar acá. Los colegas nuestros tienen miedo. Que la gente de Perú no se ilusione", agregó. "Uruguay es favorito, pero tú estás irrespetuando", le respondió Ríos.

Calendario blanquirrojo

Según el itinerario, la Selección Peruana realizará el martes desde las 9:00 a.m. (hora peruana) su último entrenamiento en Lima previo a su viaje a Montevideo. Se descuenta que en esa jornada ya el DT Gareca contará con su plantel completo.

Luego de los trabajos en la Videna, la bicolor tomará sus maletas llenas se ilusión para viajar en el vuelo que está programado para ese mismo martes a las 3:30 p.m.

Asimismo ya en la capital uruguaya, Perú entrenará el miércoles en el Estadio Gran Parque Central. Ya el jueves se medirá ante Uruguay en el Estadio Centenario desde las 6:30 p.m., en un partido clave rumbo al Mundial.