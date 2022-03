Uruguay vs. Perú: ¿cuándo y en qué canal ver las Eliminatorias Qatar 2022? | Fuente: Andina

Penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas y aún cinco selecciones pugnan por clasificar al Mundial Qatar 2022. Uno de los duelos más atractivos de la fecha lo protagonizarán Uruguay y la Selección Peruana, apenas distanciados en la tabla de posiciones y con el mismo objetivo: el cuarto lugar.

La cuarta casilla otorga el último acceso directo al Mundial Qatar 2022 para las selecciones de Sudamérica y actualmente ese cupo está en poder de los ‘charrúas’. Con Diego Alonso en el banquillo cortaron la racha de derrotas que ostentaban con el ‘Maestro’ Tabárez y con dos victorias al hilo dieron un paso importante para depender de sí mismos.

Uruguay tiene 22 puntos y detrás está la Selección Peruana (21), poseedora por ahora de la plaza para el repechaje intercontinental. Es un partido crucial para ambos, pues si lo de Ricardo Gareca dan el golpe, prácticamente tendrá asegurado su lugar al menos en la repesca, que será contra un representante de Asia.

Perú vs. Uruguay: horarios en el mundo

Perú: 6:30 p.m.

Uruguay: 8:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

Ecuador: 6:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

México: 5:30 p.m.

Bolivia: 7:30 p.m.

Venezuela: 7:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

España: 00:30 a.m. (25/03)

Estados Unidos (Los Ángeles): 4:30 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 7:30 p.m.

Perú empató 1-1 con Uruguay en Lima por las Eliminatorias Qatar 2022 | Fuente: Movistar Deportes

Para Perú, sumar en Uruguay será valioso, sin embargo, podría apretar más las cosas en la tabla de producirse victorias de Chile (19) y Colombia (17), los otros elencos que aún aspiran a clasificar al Mundial.

‘La Roja’ visitará a Brasil y los ‘cafeteros’ recibirán a Bolivia. Victorias de sus rivales directos reduce aún más las diferencias de no sumar en Montevideo, por lo que esta jornada es crucial.

Uruguay vs. Perú: así llegan al partido por las Eliminatorias Qatar 2022

¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs. Uruguay?

Perú vs. Uruguay chocarán en duelo vibrante el jueves 24 de marzo. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 6:30 p.m. (hora peruana) y 8:30 p.m. en territorio uruguayo. El cotejo tendrá lugar en el Estadio Centenario, en Montevideo.





¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Perú vs. Uruguay?

El partido será transmitido a todo el territorio nacional a través de los 89.7 FM de RPP Noticias. Por la televisión EN DIRECTO el compromiso será visto por Movistar Deportes (3 y 703) y América TV, mientras que en Uruguay se puede seguir en VTV. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe y en la sección especial de las Eliminatorias.

Uruguay vs. Perú: ¿dónde ver por TV el choque de Eliminatorias?

Perú: Movistar Deportes, América TV

Uruguay: VTV, TV Ciudad, Teledoce, Canal 10, Canal 4



Chile: TNT Sports 2 HD

Argentina: TyC Sports 2, TyC Sports Play

Ecuador: El Canal del Fútbol

México: Sky Sports, Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: Fubo Sports Network

Paraguay: GEN





¿Quién transmite por radio el Perú vs Uruguay?

No te pierdas ningún detalle del partido entre Perú y Uruguay por las Eliminatorias a través de la transmisión radial exclusiva de RPP, La Mega y Studio 92 a través del AudioPlayer.

