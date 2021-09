Edinson Cavani y Edinson Cavani no se enfrentarán a la Selección Peruana. | Fuente: EFE

Va por los tres puntos. Ricardo Gareca, entrenador de la blanquirroja, dio una rueda de prensa este miércoles en la previa del partido entre Perú vs. Uruguay por la fecha 9 de Eliminatorias Qatar 2022.

En la misma, el DT de la Selección Peruana fue consultado en relación a las bajas charrúas de Luis Suárez y Edinson Cavani, quienes no jugarán el partido en Uruguay en el Estadio Nacional de Lima. El 'Tigre' se mostró más que contundente.

"Tienen figuras importantes y nadie desconoce la importancia de Suárez y Cavani. Jugamos contra ellos antes sin estos jugadores y sabemos que también tienen poderío. Esas cosas lo tenemos claro", sostuvo el entrenador de la Selección Peruana.

Gareca habló de todo previo al Perú vs. Uruguay

Asimismo, manifestó que el elenco 'celeste' es un equipo, más allá de las individualidades que tenga en el terreno de juego.

"Más que nada es todo lo que se pueda decir en la previa, pero nosotros sabemos que siempre tienen jugadores de renombre. Esa es la bondad del futbolista de ese país. Sumado a Tabárez, todos saben lo que significa. Estamos preparados para enfrentarlos", indicó.

Además, dio cuenta que si la Selección Peruana no le gana a su rival de turno, cada vez más se complican las cosas de cara a una clasificación a Qatar 2022.

"Si no sumamos, todo se complica más. Hay que sumar en toda condición y momento. No fue el arranque deseado, pero no significa que no podamos revertir esto", manifesto.

En lo que va de la cita premundialista, la bicolor tiene cuatro puntos y se ubica en el último puesto.

NUESTROS PODCAST

¿La vacuna Johnson & Johnson es efectiva contra la variante Delta?

Según un último estudio, esta vacuna habría demostrado ser efectiva para combatir los estados graves y la muerte por coronavirus. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles sobre las características de esa vacuna.