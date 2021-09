Perú vs Uruguay se vieron las caras en octubre de 2019. El partido terminó 1-1 | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Carlos Lora

Perú y Uruguay será uno de los partidos que cierren la jornada 9 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. La rojiblanca recibirá, este jueves, a los charrúas en el Estadio Nacional, a partir de las 8:00 p.m. (hora peruana/10:00 p.m. en territorio uruguayo). El equipo dirigido por Ricardo Gareca está en la obligación de ganar en casa para escapar del sótano de la tabla de posiciones. La celeste comandado por Óscar Washington Tabárez quiere posicionarse en los primeros lugares para buscar la clasificación directa al Mundial.

¿Quién es favorito en la casa de apuestas? Este encuentro es de pronóstico reservado, pero las casas de apuestas consideran que Uruguay sale con ventaja, pese a que no trae a sus goleadores Luis Suárez y Edinson Cavani. El primero no llega por lesión y el segundo no viene por el problema con los permisos de la Premier League. En tanto, Perú no tendrá a Gianluca Lapadula, pero si contaría con el regreso de su goleador histórico Paolo Guerrero. Así tenemos que una victoria de la blanquirroja paga más.

Perú vs Uruguay: ¿quién es favorito en la casa de apuestas?

Casa de apuestas Perú Empate Uruguay DoradoBet 3.10 3.10 2.50 Apuesta Total 3.08 3.02 2.57 Betfase 3.10 3.10 2.55 Solbet 2.92 2.86 2.45 Betsson 3.10 3.10 2.55 Te apuesto 3.00 2.95 2.50 Inkabet 3.10 3.00 2.55

















* Estas apuestas se pagan por los primeros 90 minutos de juego. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad

Perú vs Uruguay: ¿Cuánto paga un triunfo de la bicolor con gol de Paolo Guerrero?

La Selección Peruana contará con el regreso del goleador histórico Paolo Guerrero, por ejemplo si Perú le gana a Uruguay y Paolo anota, la cuota se eleva hasta 17.00 en Betsafe, que ha preparado varias apuestas relacionadas al 'Depredador'.

Perú vs Uruguay: alineaciones probables

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Marcos López; Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Christian Cueva, Paolo Guerrero.

Uruguay: Fernando Muslera, Nahitan Nández, Diego Godín, José María Giménez, Matías Viña, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Matías Vecino, Brian Rodríguez, Giorgian De Arrascaeta y Maximiliano Gómez.

Perú vs. Uruguay: historial en los últimos 5 partidos





FECHA PARTIDO TORNEO GOLES 15/10/19 Perú 1-1 Uruguay Amistoso Christofer Gonzales / Darwin Núñez 11/10/19 Uruguay 1-0 Perú Amistoso Brian Rodríguez 29/06/19 Uruguay 0-0 Perú Copa América Perú clasificó por penales 28/03/17 Perú 2-1 Uruguay Eliminatorias Paolo Guerrero, Edison Flores / Carlos Sánchez 29/03/16 Uruguay 1-0 Perú Eliminatorias Edinson Cavani

¿Dónde juega Perú vs Uruguay por las Eliminatorias?

El Estadio Nacional será escenario del partido entre Perú y Uruguay por las Eliminatorias. Después de dos años, la Selección Peruana contará con el aliento del público. Aunque el coloso de la calle de José Díaz contará con tan solo el 20% de su capacidad. Es decir, alrededor de 9 mil personas.

La última vez que Perú jugó con público fue precisamente ante Uruguay, amistoso que terminó 1-1 en el Estadio Nacional en octubre de 2019.

