¿Perú lo pierde ante Venezuela por el árbitro? Las claves de una caída que nos aleja del sueño mundialista

La expectativa era alta. Luego del triunfo con Bolivia, un acercamiento al séptimo puesto de la tabla de posiciones en las Eliminatorias al Mundial 2026 se vio muy, pero muy factible para Perú. Aunque, Venezuela nos devolvió a la realidad.

Y es que la Selección Peruana cayó 1-0 ante el combinado 'Vinotinto' en Maturín y el equipo que dirige ahora de manera interina Óscar Ibáñez ve con pesar, y quizás con aceptación, que la clasificación a la Copa del Mundo 2026 del año próximo queda más que lejana. Con tres entrenadores a lo largo del presente proceso, la blanquirroja sigue sin mostrar una clara idea de juego y ahora, con cuatro jornadas restantes, el sentimiento nacional es de desazón.

Luego del cotejo ante los llaneros, también se habla de la actuación de nacionalidad chilena Cristian Garay, ¿pero realmente es que en Perú estamos cada vez más lejos de clasificar por lo hecho por el referí? ¿Qué no se hizo, una vez más, para caer por octava vez en las Eliminatorias? ¿Dan las matemáticas aún?

Rendimientos en Perú de más a menos

En lo que fue el partido contra Bolivia, en el que la bicolor ganó 3-1, se dieron desempeños destacados en jugadores como André Carrillo, Andy Polo o Paolo Guerrero. Sin embargo, ninguno de estos destacaron en lo que el cotejo ante la Vinotinto en condición de visitante.

Por ejemplo, la 'Culebra' tuvo una primera parte con nota aprobatoria con atrevimiento y pidiendo la pelota, pero en la segunda jugó muy retrasado y por lo mismo perdió desequilibrio. Sin sorpresa ni creatividad. Además, Luis Advíncula y Marcos López no tuvieron proyección por las bandas para buscar centros a Guerrero. El 'Depredador', en tanto, no tuvo capacidad de asociación como lo fue en el anterior cotejo frente a 'La Verde' en el Nacional.

Un Perú en déficit fuera de casa

La consigna, al inicio de las Eliminatorias, fue que Perú sume la mayor cantidad de puntos posibles en casa y que fuera de ella se 'roben' unidades ya sea con empates ante rivales directos o -si se da el caso- con victorias. No ha sucedido ni lo primero ni lo segundo.

Es así que toca revisar los números de la Selección Peruana jugando de visitante en las Eliminatorias. Encontramos que no anota fuera de la ciudad de Lima en sus últimas ocho presentaciones, dato que pone a cualquier combinado fuera del sueño de una clasificación a la Copa del Mundo. La última vez que la bicolor anotó fuera de casa en la cita premundialista fue en la victoria sobre Colombia en Barranquilla hacia Qatar 2022 (marcó Edison Flores a los 85'). Así, es prácticamente imposible alcanzar la meta.

La bicolor lo pierde por su misma inoperancia

El penal de Carlos Zambrano a Josef Martínez fue penal y la mano de Bryan Reyna en su gol fue mano. Son hechos. Hechos como que la televisación internacional del cotejo dejó muchísimo que desear al no mostrar, también, las distintas repeticiones de las jugadas polémicas de supuestas faltas en el área venezolana ante Paolo Guerrero (mano y falta). Ante la duda, las imágenes no se mostraron ni por asomo.

No obstante, Perú no lo gana por su misma inoperancia. Fue incapaz de superar a un rival directo fuera de casa y conociendo que se habían dado resultados a su favor como los empates de Chile y Bolivia contra Ecuador y Uruguay, respectivamente. Resumirlo, en tanto, al nivel de la actuación del árbitro chileno Cristian Garay hace que nos coloquemos en el papel de víctima. El sueño de la clasificación -que ahora está a 5 puntos del repechaje- se empieza a perder con los únicos seis goles que llevamos en 14 partidos jugados. Con 10 unidades en la tabla, a estas alturas, es más que complicado. La matemática no da más.

