Perú vs. Venezuela EN VIVO: partido clave en el Nacional por la fecha 6 de las Eliminatorias 2026

Perú vs. Venezuela EN VIVO: se enfrentan este martes 21 de noviembre por la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Lima, desde las 9:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por las señales de ATV, América y Movistar Deportes (3 y 703 HD). También podrás seguir las incidencias del cotejo ONLINE por RPP.pe.

La Selección Peruana está última en la tabla de posiciones con un solo punto, producto del empate ante Paraguay. Mientras que Venezuela está cuarta con ocho unidades.

¿Cómo llega la Selección Peruana al partido por Eliminatorias?

El equipo dirigido por Juan Reynoso marcha último en la tabla de posiciones de las clasificatorias sin haber anotado un solo gol y con una ola de críticas que dan por sentada su no continuidad.

A pesar de ello, las principales figuras de la Bicolor han salido al frente para asumir su responsabilidad. Paolo Guerrero sostuvo que "la gente siempre va a pedir la cabeza del entrenador", pero destacó que tanto jugadores como el comando técnico están "en el mismo barco". "Nosotros mismos debemos revertir esta situación", anotó tras la derrota 2-0 ante Bolivia en la anterior jornada.



A su vez, Gianluca Lapadula opinó que son conscientes que "no es un buen momento", pero que "no solo se debe atacar a Reynoso", pues en La Paz tuvo una oportunidad de gol y falló.



El jugador del Cagliari de Italia pidió "estar unidos como siempre". "No es la primera vez que pasamos un mal momento y estoy seguro de que la mejor manera de salir de esto es uniéndonos", comentó.



El estratega peruano tendrá que resolver la desconvocatoria del lateral derecho Luis Advíncula, por acumulación de tarjetas, y decidir si le dará la opción al peruano-danés Oliver Sonne de debutar en la Bicolor, o alinear a Aldo Corzo como volante.



Como en el partido frente a Bolivia, es muy probable que Lapadula salga desde el primer minuto como delantero y con la misión de sorprender a la Vinotinto en los primeros minutos de juego.

🫶🏻 𝐂𝐨𝐧 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐭𝐮𝐝 𝐲 𝐜𝐨𝐫𝐚𝐳𝐨́𝐧



🏟️ #LaBicolor 🇵🇪 y un nuevo día de trabajo en el Estadio Nacional. #UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/oCXGij1zoP — La Bicolor (@SeleccionPeru) November 19, 2023

¿Cómo llega Venezuela al partido con Perú?

Por su parte, la Selección de Venezuela dirigida por Fernando Batista ha logrado ubicarse cuarta en las eliminatorias sudamericanas, con ocho puntos y dos victorias en las cinco fechas, razón por la cual es favorita para llevarse los tres puntos del Estadio Nacional.



Sin embargo, Batista no podrá contar con Tomás Rincón por lesión y con el volante José Martínez por acumulación de tarjetas.



El técnico argentino destacó, en su lugar, al centrocampista Cristian Cásseres, quien "está viviendo un gran momento en su club", el Toulusse FC, y "puede aportar muchas (jugadas) en el mediocampo".



De la misma forma, resaltó al delantero Samuel Sosa, de quien puso en valor su perfil en el "uno versus uno" y por su "pegada". "Consideramos a todos de la misma manera", anotó Batista tras el último empate con Ecuador.



Respecto a Perú, Batista comentó que sabe de la "necesidad" que tiene el equipo inca, porque "no ha empezado bien las eliminatorias", pero lo que busca su equipo es competir y seguir avanzando.



"Veo bien a los muchachos para ir a hacer un gran partido en Lima", aseguró el estratega de la Vinotinto.



Perú vs. Venezuela: posibles alineaciones

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Renato Tapia, Alexander Callens y Marcos López; Yoshimar Yotún, Wilder Cartagena, Franco Zanelatto, Bryan Reyna, Piero Quispe; Gianluca Lapadula.



Venezuela: Rafael Romo; Alexander González, Yordan Osorio, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Junior Moreno, Yangel Herrera; Samuel Sosa, Yeferson Soteldo y Salomón Rondón.

¿A qué hora empieza el Perú vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

El encuentro entre Perú vs. Venezuela se disputará este martes 21 a las 9:00 p.m. hora peruana. Los horarios en otras partes del mundo son los siguientes:

Perú: 9:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Brasil: 11:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Chile: 11:00 p.m.

Bolivia: 10:00 p.m.

Paraguay: 11:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 9:00 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 6:00 p.m.

España: 4:00 a.m. del miércoles 22 de noviembre

¿Qué canales transmiten el Perú vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

El encuentro entre Perú vs. Venezuela será transmitido EN VIVO por las señales de ATV, América y Movistar Deportes (3 y 703 HD). También podrás escuchar el partido EN DIRECTO por radio a través de RPP (89.7 FM y 730 AM) y seguir las incidencias ONLINE por RPP.pe.