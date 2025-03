Freddy Ames, directivo de la FPF, sobre el arbitraje del Perú vs Venezuela: "No fue el mejor, pero no podemos juzgarlo por su nacionalidad"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El arbitraje del chileno Cristian Garay en el encuentro entre Perú vs Venezuela por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas sigue generando opiniones.

Freddy Ames, miembro del directorio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), indicó que el arbitraje en Maturín no fue el mejor, pero no se puede juzgar a una persona por su nacionalidad.

En conversación con los medios, aseguró que todos los árbitros de nivel FIFA son profesionales y que hay que aceptar y respetar las designaciones.

"En Maturín tuvimos un arbitraje, no el mejor, y que de alguna manera nos perjudicó. Eso podría decir. Todos los árbitros que están a nivel FIFA son profesionales. No se puede juzgar a un árbitro por su nacionalidad", indicó en un primer momento.

"Los árbitros son asignados y hay que aceptar la designación. Creo que el árbitro falló, no hizo el mejor trabajo, pero no por su nacionalidad. Estamos preocupados porque el árbitro no actuó como debió actual, pero no tiene nada que ver con la nacionalidad", complementó.

¿Cómo califica la labor de Agustín Lozano al mando de la FPF?

Por otro lado, al ser consultado sobre cómo califica la labor de Agustín Lozano al mando de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), dijo que a nivel infraestructura y apoyo a los clubes era positivo, pero a nivel deportivo no es el mejor.

Además, indicó que, desde de que está en el directorio de la FPF, esta viendo un buen trabajo en la entidad deportiva.

"A nivel de lo que es infraestructura y nivel de apoyo de clubes, bueno. A nivel de resultados, no es el mejor, pero eso no significa, necesariamente, que una persona pueda ser descalificada. Al final, todos tienen derecho a postular, más allá de que lo elijan o no lo elijan", dijo.

"Por lo pronto, yo estoy en su directorio, por tanto, estoy viendo un buen trabajo desde que yo me he incorporado", enfatizó.

Por último, anunció que a partir de la próxima temporada la Liga de Fútbol Profesional "será la que va a dirigir los destinos del fútbol peruano".

