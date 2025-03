Piero Quispe: "Estoy un poco triste por no poder estar y no aportar a la selección"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Piero Quispe se pronunció tras no haber sido consideraro para el partido ante Venezuela | Fuente: RPP

Piero Quispe manifestó este miércoles su pesar por no haber sido considerado en el partido entre Perú vs. Venezuela que terminó con derrota del equipo nacional por 1-0. Sin embargo, señaló que seguirá preparándose para estar cuando sea considerado.

"Estoy un poco triste por no poder estar y no aportar a la selección, pero sé que tocará estar y me voy a preparar para eso. Es cosa del profe (su ausencia), yo me voy a seguir preparando para dar lo mejor de mí y sé que me llegará la oportunidad", manifestó a RPP.

Por otro lado, Quispe se mostró optimista con respecto a los puntos que puede sumar la selección peruana para conseguir el ansiado cupo al repechaje.

"Triste por el resultado, pero aún quedan cuatro finales. Tengo mucha fe en que vamos a sacar un resultado positivo y vamos con todo en donde nos toque", indicó.

No jugó esta fecha doble

Óscar Ibáñez dejó fuera de la lista de la bicolor a Piero Quispe para el choque que se jugó anoche en el Estadio Monumental de Monagas, en Maturín.

La ausencia del jugador de Pumas UNAM es el que genera mayor atención, ya que se esperaba que fuera una de las opciones con las que contaría el técnico de la Bicolor para enfrentar a los venezolanos Ante Bolivia estuvo en el banquillo de suplentes, pero no tuvo la oportunidad de ingresar.