Cristiano Ronaldo volverá a estar en acción en el Portugal vs Luxemburgo por las Eliminatorias Qatar 2022 | Fuente: AFP | Fotógrafo: PEDJA MILOSAVLJEVIC

Después de desaprovechar dos goles de ventaja (2-2) ante Serbia y no llevarse la victoria por una decisión polémica del arbitro, Portugal viaja el martes, 30 de marzo, a Luxemburgo, un modesto rival ideal para relanzar su campaña de clasificación al Mundial de Qatar 2022.

En Serbia, la actual campeona de Europa llegó al descanso con dos goles de ventaja, ambos anotados de cabeza, en jugadas casi calcadas, por el delantero del Liverpool Diogo Jota (11 y 36).

Serbia igualó en la segunda parte y al final del partido Cristiano Ronaldo superó la salida del arquero Marko Dmitrovic.

Pero Stefan Mitrovic sacó la pelota cuando claramente había traspasado la línea de gol... El árbitro holandés Danny Makkelie no lo vio, su asistente tampoco y el VAR no se utiliza en esta fase clasificatoria, por lo que el tanto no subió al marcador. CR7 tiró su brazalete de capitán al césped, consumido por la frustración.

Luxemburgo parece a priori el rival ideal para levantar la cabeza, pero la tropa de Ronaldo no deberá fiarse porque esta humilde selección viene de sorprender 1-0 a Irlanda en Dublín.

Serbia y Portugal lideran el grupo A con 4 puntos, seguido por Luxemburgo (3).

En esta tercera jornada, la selección balcánica visita Azerbaiyán.

¿Cuándo y a qué hora juega Portugal vs. Luxemburgo?

Portugal vs. Luxemburgo chocarán en duelo vibrante el martes, 30 de marzo. La contienda entre ambas escuadras está pactada a la 1:45 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Josy Barthel.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Portugal vs. Luxemburgo?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN 3. El minuto a minuto del encuentro lo tendrás en RPP.pe.



Portugal vs Luxemburgo: horarios en el mundo

Países Hora Perú 1:45 p.m. Colombia 1:45 p.m. Ecuador 1:45 p.m. Bolivia 2:45 p.m. Venezuela 2:45 p.m. Argentina 3:45 p.m. Chile 3:45 p.m. Uruguay 3:45 p.m. España 7:45 p.m. Portugal 7:45 p.m.

NUESTRO PODCAST

¿Qué es el “Programa federal de farmacias” de EE.UU., que ha ayudado a poner millones de vacunas en este país?

El Programa Federal de Farmacias Minoristas para la Vacunación contra el COVID-19 es una colaboración entre el gobierno federal, los estados y territorios, y 21 socios farmacéuticos nacionales y redes de farmacias independientes para aumentar el acceso a la vacunación contra la COVID-19 en todo Estados Unidos. El Dr. Elmer Huerta nos explica la importancia y utilidad de este programa que aceleró el cronograma de vacunación en dicho país.