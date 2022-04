Martín Lasarte. | Fuente: AFP

La no clasificación al Mundial Qatar 2022 provocó que la dirigencia de la federación chilena anunciara que Martín Lasarte dejó ser el entrenador de la 'Roja', que acabó en el séptimo lugar de las Eliminatorias en Sudamérica.

Este viernes, Francis Cagiggao, director deportivo de la Federación de Fútbol de Chile, dio a conocer que el uruguayo de 61 años no va más en la Selección de Chile, que perdió en casa ante Uruguay en la última fecha de las Eliminatorias.



"He estado en conversaciones con Martín Lasarte y Pablo Milad (presidente de la federación chilena). Hemos llegado a un consenso conjuntamente de que no se le renovará el contrato de Martín", indicó Cagiggao en conferencia de prensa.

Lasarte fue nombrado técnico de la selección chilena en febrero de 2021, en reemplazo del colombiano Reinaldo Rueda. Un año después, es cesado en sus funciones luego que la Roja quedó fuera de Qatar, el segundo mundial al que no asiste el seleccionado chileno de manera consecutiva.

Lasarte se pronunció

“Nos faltó mayor rigor jugando como local. Ese día (ante Bolivia en San Carlos) puntualmente nos hubiera ubicado con dos puntos más, con otra sensación, no dependiendo de otros. Hoy era difícil entrar a jugar el segundo tiempo. Te puedo asegurar que los jugadores sabían cuál era el resultado que se estaba jugando afuera y no es fácil. Yo entiendo a la gente, pero no es fácil”, señaló Lasarte explicando el no pase de Chile al Mundial.





NUESTROS PODCASTS

La pandemia de la COVID-19 se ha cobrado la vida de 211 mil peruanos y hoy los números de contagios y muertes muestran una esperanzadora tendencia a la baja. Aun así, difícil olvidar lo que pasaron regiones como Lambayeque, Loreto e Ica, duramente golpeadas por el virus.