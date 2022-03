Zlatan Ibrahimovic no pudo evitar la eliminación de su Selección en el repechaje contra Polonia. | Fuente: AFP

A sus 40 años, Zlatan Ibrahimovic "espera" continuar jugando con la Selección sueca, a pesar de que el martes el equipo quedó fuera del Mundial Qatar 2022 al perder 2-0 en el duelo de repesca contra Polonia.

“Mientras pueda estar en forma y jugar, y aportar algo, lo espero (seguir jugando con Suecia)”, afirmó a la cadena CMore, que le preguntó sobre su futuro internacional tras el partido en Polonia.

La estrella del AC Milan reiteró luego en conferencia de prensa su intención de no retirarse de la Selección. Lo había hecho una primera vez, pero el año pasado regresó, tras una pausa de cuatro años.

No piensa en el retiro

"Continuaré tanto tiempo como pueda. No tendréis otra respuesta aquí solo porque no hayamos ganado este partido y no nos hayamos clasificado al Mundial", respondió el gigante sueco, que entró en el final del partido, cuando Suecia perdía ya 2-0.

"Esto vale para la Selección, pero también para el Milan", subrayó.

El exatacante de Barcelona y París Saint-Germain declaró la pasada semana que tenía un cierto "pánico" a la idea de la retirada. (AFP)



