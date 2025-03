"El finiquito sería altísimo": Ricardo Gareca se aferra a su puesto, pero la Federación de Chile ya no descarta su salida

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La permanencia de Ricardo Gareca como seleccionador de Chile está más cuestionada que nunca, luego del empate ante Ecuador. Tras el pitazo final, el 'Tigre' se mostró comprensivo con la frustración que verbalizó la afición sureña en las tribunas del Estadio Nacional de Santiago, que cantaron “Gareca ya se va”.

A su vez, insistió en su deseo de mantenerse al frente de la 'Roja', que se alejó un poco más de la posibilidad de clasificar al Mundial 2026.

“Es un ambiente que no es el ideal y no es lo que uno busca, pero hay que ser respetuoso con el público hoy llenaron el estadio y entiendo el malestar”, dijo Gareca, en conferencia de prensa.

Sobre su continuidad, el entrenador argentino afirmó que tiene “toda la energía, y no me gustaría dejar el cargo en este momento. Quiero estar al lado de los muchachos en esta situación y es lo que me corresponde”.

“No hablo en caliente, me tomo el tiempo para contestar. La relación mía con los dirigentes es excelente, pero tienen toda la posibilidad de sentarse conmigo y manifestarme lo que consideren conveniente”, culminó.

Habló el presidente de la Federación Chilena

Pablo Milad, presidente de la ANFP, no quiso asegurar la continuidad del técnico Ricardo Gareca tras el empate ante Ecuador, que aleja cada vez más a la 'Roja' del Mundial 2026.

"Todas las conversaciones y las decisiones se toman en frío, tenemos una reunión con el técnico y el directorio, vamos a ver como afrontamos los cuatro partidos que vienen", señaló Milad, que reconoció que resultaría "caro" la salida del exentrenador de Perú.

"El finiquito sería altísimo si lo desvinculamos, eso hay que analizarlo con el directorio en conjunto. Este era el técnico que todo el público quería y lo más curioso es que si hubiese llegado otro dirían por qué no llegó Gareca", culminó.