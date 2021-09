En Chile asimilan la salida de Robbie Robinson en Eliminatorias Qatar 2022. | Fuente: @robbie_robinson7

Chile jugará este jueves ante Brasil en el Monumental de Santiago por la fecha 9 de Eliminatorias Qatar 2022. El entrenador Martín Lasarte llamó a Robbie Robinson, pero este se desconvocó en las últimas horas.

Sucede que Robbie Robinson prefirió quedar fuera del partido entre Chile y Brasil debido a que quiere pensar con mayor detenimiento por cuál selección jugará hacia futuro (lo puede hacer también por Estados Unidos). Fue la misma Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile la que reportó este hecho.

"Se informa que Robinson fue liberado de la convocatoria de la Selección de Chile para los partidos clasificatorios ante Brasil, Ecuador y Colombia. La decisión fue adoptada debido a razones personales del deportista", indican.

Robinson queda fuera de la Selección de Chile

Esta es la explicación de parte de Robbie Robinson. | Fuente: @robbie_robinson7

No todo quedó allí debido a que el futbolista del Inter Miami de la MLS dio cuenta de su medida por medio de su perfil en Instagram.

"Quiero agradecer a los aficionados, jugadores, entrenadores y empleados por su caluroso recibimiento al tener el honor de unirme a la concentración de la selección nacional. Realmente he disfrutado entrenar con ustedes y me siento muy agradecido por cómo me han tratado", indicó en un primer momento.

Asimismo, indicó que en el corto plazo reflexionará en relación a su decisión de ser parte de Chile en las Eliminatorias Qatar 2022.

"En este momento, he decidido regresar al sur de Florida para tomarme un tiempo para evaluar a cuál selección voy a representar, mientras ayudo al Inter Miami a llegar a los playoffs. Gracias", finalizó.



Robbie Robinson tiene 22 años de edad, es delantero y previo a su llegada al Inter de la MLS pasó por Charleston Battery y Clemson Tigers.

NUESTROS PODCAST

¿La vacuna Johnson & Johnson es efectiva contra la variante Delta?

Según un último estudio, esta vacuna habría demostrado ser efectiva para combatir los estados graves y la muerte por coronavirus. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles sobre las características de esa vacuna.