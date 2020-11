Nómina de 30 convocados por Farías:

Porteros: Carlos Lampe (Always Ready), Javier Rojas (Bolívar) y Jimmy Roca (Nacional Potosí).



Defensores: Diego Bejarano, Adrián Jusino y Enrique Flores (Bolívar), Gabriel Valverde y José Sagredo (The Strongest), Jesús Sagredo y José María Carrasco (Blooming), Carlos Áñez (Oriente Petrolero), Ronny Montero (Wilstermann) y Leonardo Zabala (Palmeiras-BRA).



Centrocampistas: Roberto Carlos Fernández, Erwin Saavedra y Juan Carlos Arce (Bolívar), Moisés Villarroel y Leonel Justiniano (Wilstermann), Diego Wayar (The Strongest), Cristhian Árabe (Always Ready), Erwin Jr. Sánchez (Blooming), Alejandro Chumacero (Puebla-MEX), Boris Céspedes (Servette-SUI) y Danny Bejarano (Lamia-GRE).



Delanteros: Víctor Ábrego (Bolívar), Gilbert Álvarez (Wilstermann), Bruno Miranda (Royal Pari), Henry Vaca (Atlético Goianiense-BRA), Marcelo Martins Moreno (Cruzeiro-BRA) y Jaúme Cuéllar (Spal Primavera-ITA).