Marcelo Martins anunció su retiro de la Selección de Bolivia

Llegó el final. El delantero Marcelo Martins Moreno anunció su retiro de la Selección de Bolivia. En conferencia de prensa, el atacante de 36 años indicó que los encuentros ante Perú y Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas serán los últimos con La Verde.

"Completé un ciclo en la Selección Boliviana de Fútbol. Estos dos partidos que se vienen serán los dos últimos encuentros que representaré a mi país, a mi selección", indicó en un primer momento.

"Es muy difícil hablar de la selección porque siempre ha sido todo para mí. Me siento orgulloso de haberla representado de la mejor manera y, lo principal, haberlo dejado todo. A mí me da orgullo, a mi familia le da orgullo y a todos los hinchas bolivianos (...) Eso me deja feliz. No es fácil hablar sobre esto. La selección para mí siempre significó todo. Siempre lo di todo", complementó.

"Yo sé que iré al Mundial"

En otro momento, el atacante de Independiente del Valle indicó que su sueño es ir a un Mundial con Bolivia, ya sea como dirigente o entrenador.

"Lo intenté de todas las maneras, de todas las formas, lo sigo intentando. Yo sé que iré al Mundial, no como jugador, pero como dirigente, como presidente, como entrenador, como algo... yo seguiré luchando por ese sueño", finalizó.

Marcelo Martins debutó en la Selección de Bolivia el 12 de septiembre de 2007, en Lima, cuando La Verde enfrentó a la Selección Peruana. En aquel partido, los del altiplano perdieron 2-0.

El atacante boliviano disputó -en total- 106 encuentros con su selección: 62 por Eliminatorias, once por Copa América y 33 amistosos. En total, anotó 31 goles y es el máximo goleador de su selección.

