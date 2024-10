Arturo Vidal arremete contra la lista de convocados de Ricardo Gareca: "No le veo rumbo a la Selección de Chile"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección de Chile enfrentará a Brasil y Colombia por la fecha 9 y 10 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El cuadro dirigido por Ricardo Gareca está en la obligación de sumar la mayor cantidad de puntos posibles para acercarse a los puestos de clasificación. Sin embargo, ha sido duramente criticado por Arturo Vidal, uno de los máximos referentes de La Roja.

En conferencia de prensa, el jugador de Colo Colo mostró su molestia por la falta de referentes para los encuentros por clasificatorias. Según indicó, la selección necesita hombres de experiencia para asumir estos tipos de compromisos.

"Yo, (Mauricio) Isla, Charles (Aránguiz), Marcelo (Díaz), debemos estar en la Selección. La Selección nos necesita. Debemos enfrentar a Brasil con jugadores grandes", indicó en un primer momento.

"No se explica que el Huaso siendo el último capitán no sea convocado. Yo estoy afuera de la Selección, no fui considerado para la Copa América, para las clasificatorias y eso molesta", complementó

Arturo Vidal: "No le veo rumbo a la Selección"

Luego, el ex Barcelona y Bayern Munich indicó que "no le ve rumbo a la Selección" y aseguró que ellos, durante la generación dorada, sufrieron ante rivales como Brasil y Colombia, y que no es momento de "tirar a la basura" las eliminatorias.

Además, confirmó que habló solo cinco minutos con Ricardo Gareca y que después no tuvo ningún tipo de comunicación con el técnico argentino.

"No le veo rumbo a la Selección cuando nos enfrentamos a dos potencias como es Colombia y Brasil. Nosotros lo sufrimos con la generación dorada y ahora no hay ninguno. Hay que saber en qué momento se debe proyectar nuevos jugadores y no tirar a la basura estas clasificatorias", aseguró en un primer instante. Hablé cinco minutos con él (Ricardo Gareca) y nunca más hablé con él, nunca más me llamó", sentenció.