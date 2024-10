El exManchester United que estuvo a punto del retiro por la falta de continuidad: "Quise dejar el fútbol"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Aterrizó en Old Trafford a los 23 años, siendo considerado una de las grandes proyecciones de mediocampistas de toda Europa. Tras romperla con el Ajax en la Eredivisie y también en la Champions League, llegando hasta una semifinal, el Manchester United apostó por la contratación del neerlandés Donny Van de Beek.

Del mismo equipo donde brillaron Frenkie de Jong, Matthijs De Ligt, Hakim Ziyech, entre otros, emergía como la aduana de la volante Van de Beek. Llegó con todas las luces encima al Manchester United en 2020, donde tuvo una primera temporada con menor participación de la que se esperaba.

Al año siguiente los ‘Red Devils’ se reforzaron con más figuras como Cristiano Ronaldo, pero mantuvo su confianza en el neerlandés, pero este no despegó. Lesiones y falta de argumentos para hacerse de un lugar fueron relegándole cada vez más, al punto de tener que buscar cesiones en Everton o el Eintracht de Alemania.

Van de Beek y el retiro del fútbol

70 partidos jugados en las últimas cuatro temporadas, aunque con un índice de minutos muy por debajo del promedio. Esta situación llevó a considerar a Donny Van de Beek el retiro prematuro del fútbol debido a los malos momentos. La decisión maduraba, pero el apoyo de su familia y la confianza que depositó en él el Girona FC permitió darse una nueva oportunidad.

"Me encuentro cada vez mejor a nivel físico y quiero seguir mejorando. En el pasado he querido dejar el fútbol, sí, pero hablas con la familia y me han animado a seguir adelante. Me han apoyado mucho. Me gusta jugar, me gusta el fútbol y creo en mí. Continúo trabajando", declaró el futbolista.

El neerlandés llegó esta temporada a LaLiga de la mano del Girona, equipo que fue la sensación del último curso en España y consiguió clasificarse por primera vez a la Champions League.

“Es difícil desde el punto de vista mental el no poder jugar. He tenido varios reveses. Pero estoy empezando una nueva etapa en un club muy interesante, en un equipo fantástico. Me parece que tienen una estrategia en la que creo, jugamos muy bien y es un nuevo reto mental", manifestó.

Girona, debutante en la Champions League

Van de Beek ha jugado hasta el momento cuatro partidos por Liga con el Girona y uno en Champions League, donde fue titular. Actuó en la caída frente al PSG (1-0) en París y ahora apunta a repetir desde el inicio en la segunda jornada cuando el miércoles se mida al Feyenoord.

"Quiero hacerlo tan bien como pueda por el Girona. Será una gran experiencia, un partido muy especial para el club por ser la primera vez que juega de local en la Champions. Todos queremos conseguir un buen resultado y es importante, pero tenemos que disfrutar porque si se goza es más fácil ganar”, resaltó.