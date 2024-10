Arturo Vidal criticó a Ricardo Gareca tras la derrota de Chile ante Brasil: "¿Por qué no hizo los cambios antes?"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección de Chile perdió como local ante Brasil y sus chances de clasificar al Mundial 2026 cada vez son más lejanas.

Tras el cotejo, el futbolista Arturo Vidal, uno de los principales críticos de la era Ricardo Gareca en La Roja, indicó en una transmisión en Kick que era el "Brasil más normal que ha visto en los últimos años".

Además, aseguró que Ricardo Gareca se equivocó al momento de realizar los cambios en el partido y que la Selección necesita jugadores con más experiencia.

"Qué rabia. Brasil normal. Hace mucho no veía un Brasil tan bajo. ¿Por qué no hizo los cambios en el entretiempo? ¿Por qué no sacó rápido? Más partido, agarrar el ritmo. El otro tenía amarilla, lo gastó. Perdimos el tiempo", indicó en un primer momento.

"Sabes que es lo único que falta, simplemente, es un poco de experiencia, de tranquilizar en los momentos, tiene que tranquilizar la cosa, tener la pelota, de decir ya basta", complementó.

El jugador de Colo Colo, desde la llegada de Ricardo Gareca a Chile, se ha mostrado crítico con el argentino. Tras caer ante la Albiceleste pidió que "deje de inventar" y que ponga a los jugadores en sus posiciones naturales.

"¡Tienes que hacer tres cambios ahora ya! Tienen que calmarse en la cancha. Tiene que dejar de inventar. Si el fútbol es muy sencillo. ¡Lo único que falta es que haga seis cambios!", dijo el King.

Luego, se mostró contrariado con la lista de convocados para la fecha 9 y 10 de clasificatorias. Según indicó, la selección necesita hombres de experiencia para asumir estos tipos de compromisos.

"Yo, (Mauricio) Isla, Charles (Aránguiz), Marcelo (Díaz), debemos estar en la Selección. La Selección nos necesita. Debemos enfrentar a Brasil con jugadores grandes", indicó en un primer momento.

"No se explica que el Huaso siendo el último capitán no sea convocado. Yo estoy afuera de la Selección, no fui considerado para la Copa América, para las clasificatorias y eso molesta", finalizó.