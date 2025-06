Gareca y su confesión por duro momento en las Eliminatorias: "Es un desprestigio para Chile y para mí"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Solo sirve ganar. Ricardo Gareca, técnico de la Selección de Chile, aseguró que alista un partido "inteligente" y con "actitud" ante Bolivia por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.



El estratega argentino señaló algunas salvaguardas que debe considerar su equipo, como no dejar "demasiados espacios" y "evitar" los remates de media distancia, una de las armas más utilizadas por los bolivianos.



Por otro lado, el estratega de la Roja consideró que jugar en el estadio Municipal de El Alto, a más de 4.000 metros, es una situación "atípica", pero que "eso no significa que no se puedan obtener resultados ni que no se pueda ganar". "Creo que nos debemos adaptar a las circunstancias y hacer un partido inteligente", remarcó.



Chile y su situación en la tabla de posiciones

Chile ocupa el último lugar de las Eliminatorias Sudamericanas con 10 puntos. A falta de tres fechas para el final de las clasificatorias, solo le queda ganar los partidos para alcanzar la séptima posición, la cual le permitirá acceder a la repesca por una plaza en la próxima Copa del Mundo.



Los rivales directos de la Roja para alcanzar el repechaje son Venezuela, séptima con 18 puntos; Bolivia, que está en la octava casilla con 14; y la novena, Perú, que acumuló 11.



Consultado sobre esto, Gareca consideró que dicha situación "es un desprestigio para Chile" y también para su carrera, además de que no imaginó encontrarse en esa circunstancia tomando en cuenta "la calidad de jugadores que tiene Chile".



"Para mí es muy angustiante, no veo otra que hacerle frente, por lo menos dar la cara con la gente y con los muchachos", dijo.



El partido ante Bolivia es decisivo para Chile y también para Gareca, quien podría quedar fuera del banquillo de la Roja en caso de no conseguir un buen resultado en El Alto.



"Si toca lo que toca (refiriéndose a su salida del equipo), nosotros somos agradecidos, nos han tratado maravillosamente bien, las críticas se justifican", expresó.



En las dos últimas jornadas que se jugarán en septiembre, Chile visitará a Brasil y cerrará su participación en casa ante Uruguay.

