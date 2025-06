Partidos de hoy, lunes 9 de junio del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Eliminatorias 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Italia vs Moldavia por las Eliminatorias 2026. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, lunes 9 de junio del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Eliminatorias - UEFA

9:00 a.m. | Kazajistán vs Macedonia del Norte - ESPN 2, Disney+

1:45 p.m. | Italia vs Moldavia - ESPN, Disney+

1:45 p.m. | Bélgica vs Gales - Disney+

1:45 p.m. | Croacia vs República Checa - Disney+

1:45 p.m. | Islas Feroe vs Gribaltar - Disney+

1:45 p.m. | Estonia vs Noruega - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Amistoso - UEFA

11:00 a.m. | Liechtenstein vs Escocia - Disney+

1:00 p.m. | Montenegro vs Armenia - Disney+

Partidos de hoy, COSAFA Cup - CAF

8:00 a.m. | Madagascar vs Suazilandia - FIFA+

11:00 a.m. | Comora vs Botswana - FIFA+

