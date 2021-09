Raúl Ruidíaz es habitual suplente en la Selección Peruana en Eliminatorias. | Fuente: AFP

Este viernes, Ricardo Gareca dio la lista de convocados en la Selección Peruana para la fecha triple de octubre en las Eliminatorias Qatar 2022. En la misma, está el delantero Raúl Ruidíaz, quien milita en el Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS).

En conferencia de prensa, el director técnico de la Selección Peruana fue consultado en relación al llamado de Raúl Ruidíaz para los partidos de la bicolor frente a Chile (Lima), Bolivia (La Paz) y Argentina (Buenos Aires).

"Para nosotros, es importante que Ruidíaz esté acá con nosotros, independientemente de que haga o no goles (en la selección). Le toca o no jugar, no pasa por ahí la cuestión. Me interesa que aporte y tenerlo cerca", dijo Gareca.

Además, añadió que "si enumeramos todos los delanteros, el presente de los atacantes de la selección, el único que juega es Raúl. Si tenemos que resolverlo por continuidad, tendría que jugar él".

También se pronunció sobre André Carrillo, delantero del Al Hilal de la liga de Emiratos Árabes Unidos.

El exSporting Club, Benfica y Watford fue llamado, aunque presenta una seria lesión en la zona lumbar. No estará disponible para todas las jornadas.

"Esperamos que pueda estar en uno de los partidos. Creemos oportuno la chance de tenerlo los días con nosotros y que se adelante su recuperación. Vamos a ver si puede llegar para el tercer partido", indicó.

Esta es la convocatoria de la Selección Peruana para fecha triple de octubre

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (FBC Melgar) y José Carvallo (Universitario de Deportes).

Defensas: Jhilmar Lora (Sporting Cristal), Luis Advíncula (Boca Juniors), Luis Abram (Granada), Anderson Santamaría (Atlas), Miguel Araujo (Emmen), Carlos Zambrano (Boca Juniors), Christian Ramos (César Vallejo), Alexander Callens (New York City), Miguel Trauco (Saint Étienne) y Marcos López (San Jose Earthquakes).

Volantes: Wilder Cartagena -(Al-Ittihad Kalba), Renato Tapia (Celta de Vigo), Pedro Aquino (América), Yoshimar Yotún (Cruz Azul), Christofer Gonzales (Sporting Cristal), Christian Cueva (Al-Fateh), Edison Flores (DC United), Sergio Peña (Malmo FF), André Carrillo (Al-Hilal), Raziel García (Cienciano), Yordy Reyna (DC United) y Gabriel Costa (Colo Colo).

Delanteros: Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders), Paolo Guerrero (SC Internacional), Gianluca Lapadula (Benevento),

Santiago Ormeño (Club León) y Jefferson Farfán (Alianza Lima).

