Luis Ramos sobre utilizar la '9' en la Selección Peruana: "Hablaré con Paolo Guerrero, ojalá se pueda dar"

Hablará con el capitán. Luis Ramos, futbolista del América de Cali, indicó que conversará con Paolo Guerrero para poder usar la '9' en la Selección Peruana.

En conversación con L1 Max, el atacante peruano aseguró siempre uso dicho número, y que le encantaría tenerla en la Bicolor. Pero, para ello, hablará con el Depredador.

"Yo siempre, en todos los clubes que estuve, traté de jugar siempre con la 9. Hoy en día, Paolo (Guerrero) está usando la 9", afirmó en un inicio.

"Cuando debuté usé la 9, pero no es algo que la pedí, sino que me la dieron. Pero, a mí me encantaría poder utilizarla. Seguro conversaré con Paolo y ojalá se pueda dar", complementó.

Luis Ramos y su posible titularidad en Perú

Por otro lado, al ser consultado sobre su posible titularidad en la Selección Peruana, ante las ausencias de Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula y Alex Valera, dijo que siempre trabajó para tener una oportunidad, así como todos sus compañeros que se esfuerzan para estar en la Bicolor.

"Siempre trabajé para este momento, para esta oportunidad. Siempre me preparé de la mejor manera, con mucho profesionalismo", dijo empezando.

"Estamos, creo, preparados en todo momento. Creo que no solo yo, sino todas las personas que estamos dentro de la Selección, estamos preparados para afrontar estos retos", finalizó.

