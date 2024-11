Bolivia vs Paraguay en vivo: ¿Cómo ver desde tu celular en directo duelo por las Eliminatorias 2026?

Conoce cómo sintonizar desde tu celular el partido Bolivia vs Paraguay en directo en El Alto por la jornada 12 de las Eliminatorias 2026.

Bolivia vs Paraguay en vivo se enfrentan en El Alto en un duelo clave para la 'Verde' en sus aspiraciones por recuperar el puesto que asegura un repechaje en las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. Conoce a continuación cómo seguir en directo el choque.



Bolivia vs Paraguay: alineaciones confirmadas

XI de Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Suárez, Héctor Cuellar, Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Carmelo Algarañaz, Robson Matheus, Roberto Fernández; Ervin Vaca. DT: Oscar Villegas

XI de Paraguay: Roberto Fernández; Juan Cáceres, Fabián Balbuena, Junior Alonso, Diego Gómez, Miguel Almirón, Agustín Sandez, Matías Galarza, Gustavo Gómez, Alex Arce, Mathías Villasanti. DT: Gustavo Alfaro.

¿Cuándo y dónde juegan Bolivia vs Paraguay por la fecha 12 de Eliminatorias 2026?

El partido Bolivia vs Paraguay está programado para este martes 19 de noviembre en el Estadio Municipal de El Alto, en El Alto (Bolivia), con una capacidad para 22 000 espectadores. El choque comenzará a las 4.00 p.m. (hora de Bolivia) y 5.00 p.m. de Chile.



¿A qué hora juegan Bolivia vs Paraguay en vivo por las Eliminatorias sudamericanas 2026?

En Perú, el partido Bolivia vs Paraguay inicia a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Bolivia vs Paraguay inicia a las 3:00 p.m.

En Colombia, el partido Bolivia vs Paraguay inicia a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Bolivia vs Paraguay inicia a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Bolivia vs Paraguay inicia a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido Bolivia vs Paraguay inicia a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Bolivia vs Paraguay inicia a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Bolivia vs Paraguay inicia a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Bolivia vs Paraguay inicia a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Bolivia vs Paraguay inicia a las 5:00 p.m.

¿Qué canales TV transmiten el Bolivia vs Paraguay?

El duelo de Bolivia y Paraguay será transmitido en diferentes países. En Bolivia, el encuentro podrá ser visto desde Tigo Sports; en Paraguay, desde GEN y Hei. En tanto, el choque por las Eliminatorias 2026 lo emitirá vía Latina y Movistar Deportes.



¿Cómo ver Tigo Sports online, el partido Bolivia vs Paraguay desde tu celular?



Para poder ver en vivo el partido Bolivia vs Paraguay, puedes sintonizar la señal de Tigo Sports Bolivia. Para verlo en tu celular, descarga Tigo Sports App que está habilitada en los sistemas operativos de Android e iOS. Para hacerlo, haz clic en estos links:



Alineaciones posibles del Bolivia vs Paraguay

