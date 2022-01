Tité: "Renan Lodi perdió la oportunidad de jugar por Brasil por no vacunarse" | Fuente: Selección de Brasil

Este jueves, Tité dio a conocer a los convocados en la Selección de Brasil para los duelos ante Ecuador y Paraguay por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y aclaró por qué no consideró a Renan Lodi entre los jugadores.

"Renan Lodi perdió la oportunidad de competir con Brasil por no haberse vacunado", indicó el seleccionador brasilero al ser consultado por la ausencia del futbolista de Atlético de Madrid dentro de la nómina.

Sin duda, el 'bombazo' que confirmó Tité hizo estallar la polémico alrededor no solo del jugador sino del conjunto 'rojiblanco' español ya que el futbolista se encuentra actualmente en Arabia a pocas horas de disputar la semifinal de la Supercopa de España ante Athletic Club.

Asimismo, Diego Simeone, si bien no ha considerado al defensor brasilero dentro del once titular, sí lo mantiene en el banquillo de suplentes, por lo que se presume que, al no estar vacunado, podría romper con algunas normas sanitarias.

Sin Neymar

Sin el '10', a cuya ausencia se suman otros habituales de Tite como los atacantes Richarlison y Roberto Firmino, el líder invicto de la eliminatoria (11 victorias y dos empates) confiará su ataque a Vinicius, Gabriel Jesus, Antony, Philippe Coutinho y 'Gabigol'.



La retaguardia volverá a ser custodiada por Marquinhos, Thiago Silva y Casemiro, además de Dani Alves y Alex Sandro. El lateral derecho titular, Danilo, no fue llamado por lesión.

