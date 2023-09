Uruguay descarta a Suárez y Cavani para las primeras dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas

Marcelo Bielsa reveló la lista de 25 jugadores convocados de la Selección de Uruguay para afrontar los duelos ante Chile y Ecuador, corerspondiente a la primera fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

En esta nómina se destaca las ausencias de Luis Suárez, que es considerado en la leyenda en la 'Celeste'. Por el momento, el atacante de Gremio de Brasil no figura en los planes del DT Bielsa.

Del mismo modo, tampoco fue llamado Edinson Cavani que dejó el Valencia de España para fichar por el Boca Juniors, club donde disputa la Copa Libertadores 2023.

"No he hablado con ellos, tengo mucha consideración con aquellos jugadores que acceden esa condición de ídolo. A partir que comencé a trabajar, Cavani expresó públicamente que su tiempo en la selección no había terminado y Suárez expresó públicamente que su tiempo en la selección no había acabado. Esas dos afirmaciones volvieron, desde mi punto de vista, innecesaria la comunicación porque se convirtieron en jugadores convocables", indicó Bielsa.

Ronald Araujo y Rodrigo Bentancour por lesión no fueron tomados en cuenta en esta lista que solo cuenta con 12 de 25 jugadores que disputaron el Mundial de Qatar.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Lista de Uruguay para fecha doble:

Arqueros: Sergio Rochet (Internacional-BRA), Santiago Mele (Junior-COL), Franco Israel (Sporting-POR).



Defensas: Santiago Bueno (Wolverhamptom-ENG), Bruno Méndez (Corinthians-BRA), Sebastián Cáceres (América-MEX), José Luis Rodríguez (Vasco da Gama-BRA), Joaquín Piquerez (Palmeiras-BRA), Matías Viña (Sassuolo-ITA), Lucas Olaza (Krasnodar-RUS), Mathías Olivera (Nápoles-ITA).



Volantes: Federico Valverde (Real Madrid-ESP), Felipe Carballo (Gremio-BRA), Emiliano Martínez (Midtjylland-DEN), Manuel Ugarte (PSG-FRA), Nicolás de la Cruz (River Plate-ARG), Agustín Cannobio (Athletico Paranaense-BRA), Facundo Torres (Orlando City-USA), Brian Rodríguez (América-MEX) Nahitan Nández (Cagliari-ITA), Maximiliano Araújo (Toluca-MEX), Facundo Pellistri (Manchester United-ENG).



Atacantes: Darwin Núñez (Liverpool-ENG), Maximiliano Gómez (Cádiz-ESP), Cristian Olivera (Los Ángeles-USA).

NUESTROS PODCAST

¿Qué es la misofonía?

La misofonía afecta a una de cada cinco personas en el mundo. ¿De qué se trata? El Dr. Elmer Huerta nos explica.