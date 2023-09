Uruguay vs. Chile EN VIVO: partidazo en Montevideo por fecha 1 de Eliminatorias 2026

Uruguay vs. Chile se enfrentarán EN VIVO en el marco de la fecha 1 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

El partido de la Selección de Uruguay contra el combinado de Chile está programado para el viernes 8 de septiembre en el Estadio Centenario de la ciudad de Montevideo, en horario peruano de las 6:00 p.m. En tierras charrúas va a las 8:00 p.m. y en el mismo horario se juega en territorio chileno.

Sin sus jugadores históricos, ni futbolistas del medio local, la Uruguay de Marcelo Bielsa incluirá en estos dos primeros partidos de las clasificatorias sudamericanas (el martes visitará a Ecuador en Quito) a jugadores que superan por poco los 20 años, algunos de ellos sin pasado en el combinado.

Uruguay vs. Chile: horarios en el mundo

Perú: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Uruguay: 8:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Paraguay: 7:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 7:00 p.m.

El recambio generacional se acompaña de la salida de figuras que han sido referentes desde inicios de la década de 2010. Las más polémicas fueron sin duda las del 'Pistolero' Luis Suárez y del 'Matador' Edinson Cavani.

La presencia o no de ambos delanteros en la lista de convocados (Cavani no podía jugar por suspensión, pero sí ante Ecuador) fue motivo de intensa discusión en el medio futbolístico -no sólo uruguayo-, sobre todo desde que trascendió que Bielsa no los tendría en cuenta para esta doble fecha.

"Por supuesto que Suárez y Cavani tienen una jerarquía que los diferencia. Si explico los motivos de por qué convoco o no, se me plantearía la duda de explicar mis decisiones”, dijo el sábado pasado el entrenador de Uruguay en conferencia de prensa.

Tendrá además otras ausencias obligadas, por lesión, fundamentalmente Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta, José María Giménez y Ronald Araújo, claves en la selección en su andamiaje anterior.

En tanto, la actualidad de la Selección de Chile es prácticamente la contracara de la de su rival de turno: 'La Roja' basa todavía su funcionamiento en varios de sus referentes históricos y el recambio aún no ha logrado cuajar. Al Mundial Catar 2022 ni siquiera logró clasificar.

Todavía recuerdan con cariño a Bielsa, el DT que inició el camino con la generación dorada de la Roja, liderada por Arturo Vidal y Alexis Sánchez, que años después se consagraron en la Copa América de 2015 y 2016.

El actual DT, el argentino Eduardo Berizzo, debió anular, además, a último momento la convocatoria de cuatro jugadores que se lesionaron el fin de semana.

"Lo conozco en profundidad y siento admiración por él, verdadera", dijo el sábado Bielsa de su colega y compatriota. Hay que tener en cuenta que al final no tomó en cuenta de Alexis Sánchez para este cotejo por decisión técnica.

Uruguay vs. Chile: posibles alineaciones

Uruguay: Sergio Rochet; Nahitan Nández, Sebastián Cáceres, Matías Viña, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Facundo Pellistri, Nicolás De La Cruz; Maximiliano Araújo y Darwin Núñez.

Chile: Brayan Cortés; Matías Catalán, Gary Medel, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal; Marcelino Núñez y Alexander Aravena, Ben Brereton.

¿Dónde ver el Uruguay ante Chile vía TV por las Eliminatorias 2026?

El partido será transmitido por las señales de Movistar Deportes (3 y 703 HD), D Sports, AUF TV, Chilevisión y Pluto TV. RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias. (EFE)

