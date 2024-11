Polémica en Maturín: activaron aspersores a segundos del final del Venezuela vs Brasil por Eliminatorias [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Venezuela y Brasil empataron 1-1 en Maturín por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El encuentro fue muy disputado. Ambas selecciones contaron con varias ocasiones de gol. Sin embargo, en los últimos minutos, se abrió la polémica.

A los 94 minutos, a un minuto de que acabe el partido, se activaron los aspersores del estadio de Maturín.

En un principio, las acciones continuaron. Pero, los jugadores de la Canarinha, de inmediato, le hicieron ver lo que pasaba al árbitro.

Los jugadores que más reclamaron por la acción fueron Raphinha y Vinicius. De hecho, el atacante del Barcelona discutió con el juez principal y con algunas autoridades que estaban fuera del campo.

Apagados los aspersores, el juego continuó dos minutos más. Sin embargo, no fue suficiente para Brasil, que empató con Venezuela.

Se prenden los aspersores en partido Brasil vs Venezuela en Maturín. | Fuente: @MovistarDeporPe

Empate con sabor a triunfo

Venezuela y Brasil empataron 1-1 en un encuentro en el que Rafael Romo fue protagonista tras atajar un penal a Vinícius, en la decimoprimera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.



En el primer tiempo, Brasil acorraló a Venezuela, a tal punto que los defensas de la Canarinha jugaron gran parte de esta mitad desde el mediocampo.



Romo y un travesaño impidieron que Brasil se fuera arriba rápidamente, pero al minuto 43 Raphinha ejecutó un tiro libre colocado que venció al portero venezolano, quien había sido figura al salvar varios disparos claros.



A Venezuela le costó triangular sin Yeferson Soteldo —suspendido por acumulación de amarillas— y armar jugadas rápidas para generar opciones de gol. Las pocas que tuvo, como el regalo de Ederson tras una mala salida y una jugada a pie de arco, no las aprovechó Salomón Rondón.



Sin embargo, el arranque del segundo tiempo fue para la Vinotinto cuando Telasco Segovia —recién ingresado— anotó un golazo al minuto 46, luego de una jugada sorpresiva de dos toques por la banda.



Venezuela fue armando jugadas por las bandas y desde el mediocampo a través de José 'el Brujo' Martínez, hasta una mala salida de Romo le dio un penalti a Brasil a los 62' que atajó el portero ante disparo de Vinícius, quien luego también falló en el rebote.



Tras este fallo, Venezuela recuperó el ánimo, pero no pudo irse arriba, al igual que Brasil, que no aprovechó la ventaja numérica tras la expulsión de Alexander González.



Con el empate, Venezuela llegó a los 12 puntos, mientras que Brasil tiene 17.



El próximo martes Brasil jugará como local -sin Vanderson por acumulación de amarillas- ante Uruguay, mientras que Venezuela se enfrentará con Chile como visitante, en la decimosegunda fecha de estas eliminatorias.



