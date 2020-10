Perú vs. Paraguay | Fuente: Captura TV Pública

André Carrillo anotó el primer gol del partido a favor de la Selección Peruana en el Estadio Defensores del Chaco, pero la ventaja sobre Paraguay duró solo 14 minutos y es que Ángel Romero empató para los dirigidos por Eduardo Berizzo.

Aunque la 'bicolor' cargó en ataque tras el primer tanto del juego, no tuvo la chance de aumentar el resultado. Los guaraní también insistieron sobre la portería de Pedro Gallese y tras una sumatoria de factores en el área peruana, el atacante de San Lorenzo logró el tanto de la igualdad.

Paraguay cargó por izquierda y con la proyección de Blas Riveros llegó hasta línea de fondo. El lateral centró pasado y cuando Renato Tapia optó por no despejar, quien tomó la pelota fue Alberto Espínola. El carrilero volvió a meter el balón al área de Perú y la defensa decidió aplicar la trampa del off side. Esta no fue bien lograda, ya que por muy poco Luis Advíncula habilitó a Ángel Romero, quien frente a Gallese no falló y registró el 1-1 en Asunción.





ALINEACIONES:

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún; Christian Cueva, André Carrillo y Raúl Ruidíaz.

Paraguay: Junior Fernández; Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Blas Riveros; Mathias Villasanti, Andrés Cubas, Gastón Giménez; Hernán Pérez, Darío Lezcano, Miguel Almirón.