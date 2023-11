La 'Pulga' lo agarró del cuello: revelan qué le dijo Lionel Messi a Rodrygo en el Maracaná [VIDEO]

Argentina ganó 1-0 a Brasil, que perdió por primera vez de local en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas. El tanto llegó a través de Nicoás Otamendi, aunque el compromiso estuvo cerca de suspenderse previo al pitazo inicial después del incidente entre la policía brasileña y los hinchas de la 'Albiceleste' en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Tras varios minutos, la plantilla de Argentina volvió a la cancha tras retirarse al vestuario a medida de protesta. Sin embargo, la situación no se calmó en el césped debido a un duelo entre Lionel Messi y Rodrygo Goes.

En un momento, el delantero de Real Madrid discutía con Rodrigo De Paul, aunque no iba ser el único, ya que Messi no le gustó la postura del delantero de Brasil y le agarró del cuello. Inmediatamente, Rodrygo reaccionó y la situación estuvo cerca de convertirse en un conato de bronca si no fuera por la intervención de un grupo de jugadores de la 'Canarinha'.

TyC Sports reveló qué le dijo Messi a Rodrygo. "Si somos campeones del mundo, ¿por qué somos cagones?”, señala el medio argentino sobre la situación.

En diferentes oportunidades, ambos se enfrentaron en los duelos entre Barcelona vs Real Madrid.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Messi sobre los incidentes con hinchas argentinos

Lionel Messi se molestó sobre el accionar de la policía de Brasil contra los hinchas de la Albiceleste.

"Veíamos como estaban pegándole a la gente, así como pasó en la final de la Libertadores, estaban reprimiendo con palos. Había familia de jugadores ahí y uno no sabe bien lo que está pasando. Terminás pensando más en eso que en el partido, que pasa a algo secundario", aseguró.

Sobre el triunfo en Brasil: "Fue un partido similar a la de la final de Copa América, nos costó hacer posesiones largas al principio pero sabíamos que esto se definía por detalles. Por suerte 'Ota' metió el cabezazo ese".

Lionel Messi le agarró el cuello a Rodrygo, que se molestó. | Fuente: TyC Sports

EN VIVO | Tabla de Posiciones de las Eliminatorias Conmebol 2026

NUESTROS PODCAST

¿Qué efectividad tiene la vacuna HPV en eliminar los virus causantes de cáncer?

El Dr. Elmer Huerta nos explica cuál es el nivel de efectividad de la vacuna HPV para eliminar los virus causantes de cáncer.