Yeferson Soteldo tras el empate ante Perú por Eliminatorias: "Estamos para competirle a cualquiera"

La Selección de Venezuela logró un empate de oro en Lima por la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Una de las principales figuras del cotejo fue Yeferson Soteldo. El jugador del Santos, previo a su viaje a Brasil, habló con los medios de comunicación e indicó que el encuentro con la Bicolor fue complicado en un principio, pero después pudieron hacer su juego.

"No podíamos hacer las cosas que veníamos entrenando y lo que veníamos trabajando. Creo que en el segundo tiempo lo pudimos complicar y pudimos hacer lo que nosotros queríamos", indicó el atacante en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

"Nosotros estamos para competirle a cualquier rival. Siempre estamos para competir, como te dije", complementó.

El problema con la Policía y Christian Cueva

Por otro lado, al ser consultado sobre la situación que vivieron con la Policía después del encuentro, dijo que son "cosas que no le conviene hablar". Además, no quiso pronunciarse sobre la ausencia Christian Cueva en la Selección Peruana. "Eso no me compete a mí", finalizó.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) publicó -horas después del cotejo- un extenso comunicado donde denunció actos de "discriminación y xenofobia" durante el encuentro celebrado en Lima por las clasificatorias mundialistas. Además, indicó que -desde el anuncio del partido- se generaron acciones antideportivas y que también estuvieron "sometidos al antifútbol".

Sobre este último punto, puso como ejemplo las medidas de seguridad relacionadas con la verificación de condiciones migratorias para ingresar al estadio. "Esta es una acción que atenta contra los derechos humanos de nuestros compatriotas y contra el espectáculo deportivo en general", complementó la FVF.

