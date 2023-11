Nahuel Ferraresi, jugador de Venezuela, denuncia agresión de la Policía peruana: "Me pegaron dos palazos"

La Selección de Venezuela mantiene su buena racha en las Eliminatorias Sudamericanas después del empate ante Perú en Lima. La 'Vinotinto' se ubica en el cuarto lugar de la competición y tras el pitazo final sus jugadores celebraron en el césped del Estadio Nacional.

Sin embargo, Nahuel Ferraresi denunció que cuando se disponía a regalarle su camiseta a los hinchas de la 'Vinotinto' fue agredido por la policía peruana.

"Son cosas que no deberían pasar. Cuando yo voy a tirarla (la camiseta) para la gente la policía me frena. Me llegaron a pegar dos veces y me rompieron un poco, pero nada grave. Son cosas que no deberían suceder", declaró el central de Sao Paulo a la prensa de la Selección de Venezuela.

"Esperemos que puedan hacer algo para que próximamente esto no pase, ni con ninguna selección que venga", expresó Ferraresi mientras enseñaba su mano golpeada.

Perú y Venezuela en la tabla

Tras el empate, Perú sumó dos puntos y se mantiene como colero de las Eliminatorias, mientras Venezuela continúa en el cuarto lugar al sumar nueve unidades.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

🇻🇪🇵🇪 | Las palabras del jugador de La Vinotinto, Nahuel Ferraresi, tras la agresión de la policía peruana:



🗣️ “Me pegaron dos palazos, me rompieron un poco”. pic.twitter.com/0cWtMzRWew — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) November 22, 2023

DT de Venezuela acabó con bronca tras empate ante Perú

Fernando Batista, entrenador de la Selección de Venezuela, analizó el empate 1-1 ante Perú, en el Estadio Nacional de Lima, en duelo correspondiente a la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Tras el pitazo final, el 'Bocha' Batista se mostró "orgulloso" por el accionar de los jugadores de la 'Vinotinto' en el cierre de las Eliminatorias en 2023.

“Orgulloso de los muchachos, por su entrega, no solo por este partido, sino por los seis partidos que nos tocó jugar este año“, comentó el técnico en la rueda de prensa posterior al empate en Perú.

A continuación, el entrenador argentino de 53 años destacó el cuarto lugar de Venezuela en las Eliminatorias tras seis encuentros disputados. “Estamos en una posición donde todos soñamos, pero en cada partido los muchachos están dejando todo“, agregó.

NUESTROS PODCAST

¿Qué efectividad tiene la vacuna HPV en eliminar los virus causantes de cáncer?

El Dr. Elmer Huerta nos explica cuál es el nivel de efectividad de la vacuna HPV para eliminar los virus causantes de cáncer.