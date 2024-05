Con lo mejor: España anunció su lista de convocados para la Eurocopa 2024

Con lo mejor. El técnico de la Selección de España, Luis de la Fuente, anunció este lunes la lista de convocados para la Eurocopa 2024.

En conferencia de prensa, el estratega español dio a conocer la nómina de 29 jugadores (tres quedarán fuera), para jugar el torneo que se disputará en Alemania.

Entre las principales novedades de la convocatoria están Pedri, Fermín y Ayoze, junto con los regresos de Nacho, Aleix García y Marcos Llorente. También han sido considerados Pau Cubarsí y Dani Vivian, quienes se estrenaron como internacionales en los amistosos ante Colombia y Brasil.

Y entre las ausencias se destacan Pedro Porro, Pablo Sarabia y Gerard Moreno. De los habituales, no está Oihan Sancet, Marco Asensio, Lucas Vázquez y Pau Torres. Por lesión no estarán Alejandro Balde y Gavi, así como José Luis Gayá e Isco Alarcón.

Los convocados de Luis de la Fuente

El seleccionador español mantiene a los tres porteros de sus últimas convocatorias (Unai Simón, Raya y Remiro). En defensa, apuesta por la experiencia de Jesús Navas y Dani Carvajal. Además, convocó a Alejandro Grimaldo y Marc Cucurella, que se estrenarán en un gran torneo como internacionales. También regresa Nacho, que no juega con la selección desde hace un año.



En la volante, de la Fuente ha citado a nueve futbolistas. Por primera vez llama a Pedri, quien por problemas físicos no había entrado en las convocatorias previas. El jugador isleño no juega con la camiseta de la selección desde la eliminación ante Marruecos en el Mundial de Qatar.



También es novedad los regresos de Marcos Llorente y Aleix García, a los que el seleccionador valora su polivalencia, además del llamado de Fermín. Igualmente, regresa Ferran Torres en la delantera, posición que compartirá con Álvaro Morata, Joselu, Nico Williams y Lamine Yamal.



Los 29 convocados se concentrarán el próximo sábado 1 de junio en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, salvo Nacho, Carvajal y Joselu, quienes jugarán la final de la Champions League, y Laporte, quien juega el viernes 31 de mayo la final de la Copa de Arabia Saudí.



La selección española jugará dos amistosos previos a su participación en la Eurocopa, el 5 de junio ante Andorra en Badajoz y el 8 de junio frente a Irlanda del Norte en Palma de Mallorca. En la fase de grupos de la cita en Alemania le esperan enfrentamientos ante Croacia, Italia y Albania.

Convocados para la Eurocopa 2024

Arqueros:

Unai Simón (Athletic Club)

David Raya (Arsenal)

Álex Remiro (Real Sociedad)

Defensas

Dani Carvajal (Real Madrid)

Jesús Navas (Sevilla)

Aymeric Laporte (Al-Nassr)

Robin Le Normand (Real Sociedad)

Nacho Fernández (Real Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Dani Vivian (Athletic Club)

Marc Cucurella (Chelsea)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Volantes

Rodri Hernández (Manchester City)

Martín Zubimendi (Real Sociedad)

Mikel Merino (Real Sociedad)

Pedri (Barcelona)

Fermín López (Barcelona)

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Aleix García (Girona)

Fabián Ruiz (PSG)

Álex Baena (Villarreal)

Delanteros

Álvaro Morata (Atlético de Madrid)

Joselu Mato (Real Madrid)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Nico Williams (Athletic Club)

Lamine Yamal (Barcelona)

Dani Olmo (RB Leipzig)

Ferran Torres (Barcelona)

Ayoze Pérez (Real Betis)

