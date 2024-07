Se reencuentra con su ídolo: el abrazo de Mbappé con Cristiano en el Portugal vs. Francia [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cristiano Ronaldo es el goleador histórico de la Eurocopa 2024 y quiere alargar su leyenda cuando enfrente este viernes a Kylian Mbappé en el Francia vs Portugal por los cuartos de final de la competición.

Antes del pitazo inicial, Cristiano y Mbappé se encontraron en el sorteo del partido con la terna arbitral. En ese instante, el goleador francés de 25 años se reencontró con su ídolo de niño.

A un día del partido, Mbappé no escatimó elogios para el capitán de Portugal. “Es un honor enfrentarme a Cristiano. Todo el mundo sabe la admiración que le tengo. He tenido la oportunidad de hablar con él. Estamos siempre en contacto y me da muchos consejos", apuntó.

Mbappé, además, afirmó que Francia tiene la ambición de ganar el torneo, pero ganando primero al combinado luso para estar en semifinales.

