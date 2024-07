Sentimientos encontrados: Mbappé tiene la misión de eliminar a su ídolo Cristiano de la Eurocopa 2024

El fútbol siempre deja un momento de revancha y eso le pasó a Cristiano Ronaldo, quien rompió en llanto en el descanso de la prórroga después de fallar su penal en el Portugal vs Eslovenia. Jan Oblak fue su verdugo, pero el hijo de Dolores Aveiro, salió del pozo de los lamentos y con un acertado remate abrió auspiciosamente la tanda de penales para el combinado luso, que al final de tanto sufrir, logró su boleto a los cuartos de final de la Eurocopa 2024. Una llave que será el centro de las miradas por el enfrentamiento entre ‘CR7’ y Kylian Mbappé, que luce la cinta de capitán de Francia.

Francia llega a esta instancia tras superar 1-0 a Bélgica. La subcampeona mundial siempre manejó los hilos del duelo, pero no alcanzó su mejor versión y quedó en deuda en lo futbolístico. Aunque en el final de un partido entrampado, apareció Randal Kolo Muani. Sí, el que falló el mano a mano con ‘Dibu’ Martínez en la final de Qatar 2022. Esta vez, el delantero de PSG salvó a su selección con un remate que rebotó en Vertonghen, que cargará el peso del autogol que eliminó al combinado belga, que pecó de conservador.

De esta manera, Francia sin gustar avanzó a la siguiente ronda. En el banquillo, Didier Deschamps decidió cambiar el dibujo para favorecer la conexión entre Antoine Griezmann y Kylian Mbappé. Sin embargo, el flamante jugador de Real Madrid no se encuentra en su ‘prime’ y no muestra ser la pieza desequilibrante en lo que va de la Eurocopa. Es evidente que no se encuentra cómodo al llevar esa máscara negra tras fracturarse la nariz, pero su presencia debe ser más constante. Su selección lo necesita que sea más influyente en las acciones, principalmente cuando enfrente a Portugal comandada por Cristiano Ronaldo, su referente e ídolo de niño.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Mensaje de Kylian Mbappé tras confirmarse como jugador de Real Madrid. | Fuente: Twitter Kylian Mbappé

Mbappé vs Cristiano: un duelo con sentimientos encontradas

Mbappé tuvo que pasar por un largo camino para ser uno de los mejores futbolistas de la actualidad. Nació hace 25 años, justo en 1998 cuando Zinedine Zidane alzó la Copa en Francia, que representó el primer mundial para su selección. En ese año especial, nació el hijo de Wilfried y Fayza Lamari, quienes fueron el principal soporte de Kylian, que aprendió a jugar al fútbol en las calles de Bondy, dentro del departamento de Sena-Saitn Denis que es considerado uno de los más peligrosos y pobres de París. En ese ambiente adverso, el ahora goleador mundial surgió en el fútbol como una prometedora estrella. Sus ganas de mejorar lo llevaron a los 14 años tomar un vuelo rumbo a España, exactamente a Madrid, donde jugaba Cristiano Ronaldo.

En diciembre del 2012, Mbappé fue invitado a Valdebebas para realizar una prueba para incorporarse a las divisiones menores de Real Madrid. En las instalaciones del cuadro merengue tuvo la oportunidad de encontrarse con estrellas mundiales del momento, pero el más especial fue cuando tuvo al frente a Cristiano Ronaldo. "Es madridista y su ídolo es Cristiano desde hace muchos años. Se pasaba horas viendo vídeos en internet", dijo Wilfried sobre Kylian de ese entonces, quien fue el centro de una buena recepción por parte de ‘CR7’. Ambos se tomaron varias fotos y compartieron por varios minutos. Por fin, el francés de 14 años ya tenía la oportunidad de tener al frente a su ídolo, cuyos posters estaban pegados en su cuarto como centro de inspiración. Finalmente, la decisión final fue que Mbappé continúe en Francia.

Ahora tras 12 años, los caminos de Mbappé y Cristiano se vuelve a cruzar en el marco de los cuartos de final de la Eurocopa 2024. Un duelo de sentimientos encontrados, más por el lado del capitán de Francia que tiene la misión de eliminar a ‘CR7’, que ya dijo que esta Euro será la última de su carrera.

El partido supone una batalla contra la memoria y un duelo para Mbappé ante uno de su máximo referente de su niñez, a quien lo volvió a recordar en su mensaje como nuevo jugador de Real Madrid.

Este partidazo será albergado este viernes por el Volksparkstadion de Hmaburgo. Solo una estrella mundial seguirá con vida. ¿El guiño de la fortuna será para Cristiano o Mbappé?

Historial favorable para Cristiano en duelos ante Mbappé: