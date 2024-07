Didier Deschamps se rinde ante Lamine Yamal tras su golazo en la semifinal: "Merece todo el mérito"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego del gran partido de Lamine Yamal y su golazo con la zurda que le dio el triunfo a España sobre Francia en la semifinal de la Eurocopa, el estratega de 'Le Bleus', Didier Deschamps, se deshizo en halagos hacia el futbolista de 'La Roja', pese a la eliminación de la escuadra que dirige.

"El disparo ha sido magnífico. Ha tenido mucho éxito y merece todo el mérito que se le atribuye. Es un zurdo fantástico. Le hemos dado un poco de espacio, más del que debíamos, y tiene esa calidad, es capaz de disparar desde fuera, hemos intentado taparle y ese gesto técnico ha sido perfecto para poder disparar", dijo el DT francés en conferencia de prensa.

No fue el mejor partido de Kylian Mbappé

Didier Deschamps hizo una autocrítica luego de la eliminación de Francia en la Eurocopa 2024. El entrenador reconoció que el nuevo jugador del Real Madrid no estuvo fino frente a España.

"Kylian sufrió un traumatismo, como sabemos, y aún así hemos llegado a la semifinal. Nos hemos enfrentado a una selección con mucha calidad. Kylian salió en el once y Antoine no. Kylian no tuvo un partido tan bueno como suele hacerlo, pero no busco excusas. Hemos tenido lesiones, como Upamecano y hemos intentado hacerlo lo mejor posible con los nombres que teníamos y hemos tratado de ser eficientes de cara al gol", señaló.

"España ha sabido dominar el partido después. No hemos hecho un gran partido, la verdad. No hemos conseguido ser tan verticales como me habría gustado, pero lo hemos intentado hasta el final. Mis jugadores lo han dado todo, pero no todos han jugado al cien por cien de su capacidad por distintas razones. Han llegado muy lejos", añadió Deschamps.