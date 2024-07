¿Qué canal transmite España vs Francia EN VIVO por las semifinales de la Eurocopa 2024?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Por el pase a la final. España vs Francia se enfrentan en una de las semifinales de la Eurocopa 2024. ¿Qué canal transmite el cotejo EN VIVO?

El partido se jugará el martes 9 de julio, desde las 2:00 p.m. hora peruana, en el Allianz Arena de la ciudad de Munich. El encuentro será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También se podrá escuchar por los 89.7 FM y 730 AM de RPP.pe. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan España vs Francia en vivo por la Eurocopa 2024?

El partido está programado para el martes 9 de julio en el Allianz Arena de la ciudad de Múnich. El recinto tiene capacidad para 75 024 espectadores.

¿A qué hora juegan España vs Francia en vivo por Eurocopa 2024 en el mundo?

En Perú , el partido España vs Francia comienza a las 2:00 p.m.

, el partido España vs Francia comienza a las 2:00 p.m. En Ecuador, el partido España vs Francia comienza a las 2:00 p.m.

En Colombia, el partido España vs Francia comienza a las 2:00 p.m.

En Bolivia, el partido España vs Francia comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido España vs Francia comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido España vs Francia comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido España vs Francia comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido España vs Francia comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido España vs Francia comienza a las 3:00 p.m.

En Uruguay, el partido España vs Francia comienza a las 4:00 p.m.

En México (Ciudad de México), el partido España vs Francia comienza a la 1:00 p.m.

En Estados Unidos (Los Ángeles), el partido España vs Francia comienza a las 12:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido España vs Francia comienza a las 3:00 p.m.

En España, el partido España vs Francia comienza a las 9:00 p.m.

En Italia, el partido España vs Francia comienza a las 9:00 p.m.

En Francia, el partido España vs Francia comienza a las 9:00 p.m.

En Alemania, el partido España vs Francia comienza a las 9:00 p.m.



😜 Los partidillos a campo reducido 𝗦𝗜𝗘𝗠𝗣𝗥𝗘 dan 𝗠𝗨𝗖𝗛𝗢 𝗝𝗨𝗘𝗚𝗢.#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/zdpeSGlBMI — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 7, 2024

¿Qué canales transmiten el España vs Francia en vivo y directo?

El partido de España vs Francia será transmitido EN DIRECTO a todo el Perú y Sudamérica por ESPN y Disney+. En México, el partido se verá en SKY Sports y Sky+, en Estados Unidos por FOX Sports, FuboTV y ViX, mientras que en España va por La1 de RTVE.

¿Cómo ver Disney+ en vivo, el España vs Francia?

El partido entre España vs Francia se podrá ver vía streaming por Disney+. Si antes estabas suscrito a STAR+, lo único que deberás hacer es descargar la app de Disney e ingresar con tu mismo usuario y contraseña para poder acceder a los partidos. Si no has tenido STAR+, descargarte la app de Disney+ y créate una cuenta para acceder a sus contenidos exclusivos.

España vs Francia: alineaciones posibles

España: Unai Simón; Grimaldo, Nacho, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Nico Williams y Morata.

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté, Tchouameni, Rabiot; Thuram, Mbappé y Griezmann.

Les Bleus ont atteint 𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗺𝗶-𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗮 𝟰𝗲 𝗳𝗼𝗶𝘀 sur les 5 derniers tournois majeurs 🙌



Plus que toute autre nation européenne ! ✊



✅ Finalistes EURO 2016

✅ Vainqueurs CDM 2018

✅ Finalistes CDM 2022

✅ Demi-finalistes EURO 2024 ⏳… pic.twitter.com/wl1Ao6mZUs — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 7, 2024

España vs Francia: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas?

Casa de apuestas España Empate Francia Betsson 2.68 2.95 3.05 Te Apuesto 2.61 2.90 3.09 InkaBet 2.95 3.45 3.80 DoradoBet 2.66 3.00 3.00 MeridianBet 2.64 2.94 3.13