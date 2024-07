Análisis de las semifinales de la Eurocopa 2024: del juego directo de España a las individualidades de Francia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los millones de hinchas alemanes aún lamentan que la 'Mannschaft' haya quedado eliminada a manos de España, que ahora se enfoca en superar a Francia en la primera semifinal de la Eurocopa 2024. Un duelo que el Allianz Arena de Múnich albergará el martes 9 de julio y que principalmente gira con un cierto favoritismo de la 'Furia Roja'.

Los dirigidos por Luis de la Fuente afrontan esta semifinal de la Eurocopa como una oportunidad fantástica para brillar y alcanzar una final soñada. El optimismo está al tope desde la prensa española que cree que se repetirá el título de la Liga de Naciones del 2023.

"Somos un equipo diferente, nuevo, con otras ideas diferentes que tratamos de aplicar. Tenemos claro nuestro camino. Queríamos implantar un estilo distinto, aprovechando los aspectos fuertes, pero dando un pequeño giro con la incorporación de futbolistas que dotan a la selección de registros distintos", señaló De La Fuente, que deja en claro que España dejó de ser el amo de la posesión y del 'tiki taka' para lucir un juego más directo y agresivo el cual podría golpear los cimientos de la Francia de Kylian Mbappé.

España es más directa y agresiva

España ya no cuenta con un control absoluto de juego y no tiene la intención de ser un exclusivo poseedor del balón. Con Luis de la Fuente cambió el libreto y ahora tiene un juego mucho más directo. Cuenta con jugadores inluyentes en el mediocampo, que pueden desequilibrar con una inventiva diferente como la de Fabián Ruiz de PSG, que es una de las figuras de su selección. Lleva dos anotaciones y sin el lesionado Pedri, es el máximo referente en ese sector en el torneo.

Y en la delantera su fuerza es ser más punzante. La consigna es hacer daño con las 'joyas' del fútbol español. Nico Williams de 21 años y Lamine Yamal de 17 años han asombrado con su juego vertiginoso. Las defensas han sufrido por su habilidad por los cual han hecho valer el poderío de sus extremos.

"Es el mejor equipo, sin duda. He visto algunos partidos. Están haciendo cosas muy buenas, pero tenemos que recuperar bien y buscaremos un sitio en la final. Lucharemos como siempre. Mirando los partidos de España es para felicitarlos", fue el elogio de Didier Deschamps, entrenador de Francia, que tiene no tarea complicada para frenar a los mejores futbolistas de España.

Francia se apoya en sus individualidades

La deuda de Francia está en su juego. Ya pasaron cuatro partidos y sus jugadores no son capaces de plasmar una buena actuación que deslumbre a sus hinchas. Con tan solo tres goles en el certamen han conseguido su boleto a la semifinal. Para mayor preocupación, estas anotaciones no han llegado en una jugada propia: uno fue de penal y dos en propia puerta.

Un registro que lo coloca un escalón abajo de España, pero esto es fútbol. La historia no se acaba hasta el pitazo final. Y para su felicidad, el entrenador Didier Deschamps espera que la constelación de estrellas de su plantel despierte en esta instancia decisiva.

N'Golo Kanté, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé y especialmente Kylian Mbappé pueden desequilibrar la balanza a favor de Francia. Para contrarrestra el juego frenético de España, los 'Les Blues' deben imponer una presión alta en el mediocampo. Si no lo hace tendrá más de un dolor de cabeza en el arco de Mike Maignan.

Eso sí, sus individualidades pueden hacer la diferencia en Múnich. Se pueden permitir el lujo de no estar en un partido y decidirlo. Y eso lo sabe el entrenador español Luis de la Fuente, que no escatimó elogios para Mbappé, que aún no encuentra su mejor versión al utilizar la máscara que le sirve de protección facial.

"Mabppé es un genio, un supercrack, igual que otros futbolistas franceses porque tienen una selección excepcional. Conociendo su potencial vamos a intentar minimizar sus virtudes. Estamos preparados, tenemos herramientas para hacerlo. Confío en nuestro potencial y en que seamos superiores para contrarrestar estas situaciones. Tengo una fe ciega en mi equipo. Estamos preparados para ganar un partido que podría ser una final", sostuo el DT de España.