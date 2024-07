José Mourinho: "España es el equipo que mejor está jugando en la Eurocopa"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

José Mourinho esta muy atento a todo lo que sucede en la Eurocopa 2024, sobre todo en el encuentro por semifinales que hoy jugarán España vs Francia. El entrenador del Fenerbahçe reparte sus horas entre los entrenamientos con su nuevo equipo y la competencia que está llegando a su recta final.

El DT afirmó que esperaba más de Portugal, selección de su país natal que cayó eliminada en cuartos de final ante Francia. "Portugal no ha estado fantástica, a pesar de llegar a cuartos. Esperábamos más. Durante el torneo, el equipo siguió adelante, pero no convencía", dijo.

"Pero luego llegas a la hora de la verdad y Portugal no era uno de los equipos más fuertes. Pero es un equipo joven, aparte de los dos veteranos, un equipo con años por delante. El Mundial está a la vuelta de la esquina", expresó.

Mourinho ha seguido atentamente el desarrollo del torneo y previamente expuso cuáles eras sus selecciones favoritas: "No fallé demasiado en mis predicciones cuando dije que Portugal, Francia e Inglaterra eran favoritas. Dos de ellos están en semifinales".

"España es la mayor sorpresa para mí, por cómo ha evolucionado el equipo. Para mí, en este momento, es el equipo que mejor está jugando y el que mejor ha jugado", señaló el técnico en 'SportTV'.

Ser el entrenador de Fenerbahçe tiene a José Mourinho lleno de expectativas. "Me siento muy contento y motivado, más motivado que nunca. Por supuesto, las condiciones en las que estamos ahora no son fáciles. Muchos de nuestros jugadores estaban en las selecciones nacionales. Hemos podido empezar a trabajar con la mitad del equipo y por eso las cosas no son fáciles, ya que dentro de 15 días empiezan las eliminatorias de la Liga de Campeones", aseguró.