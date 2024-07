Ryan Reynolds y Hugh Jackman apoyan a España ante Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hugh Jackman y Ryan Reynolds sorprendieron a la audiencia española y al periodista Marcos López al interrumpir la retransmisión de la Eurocopa 2024 para RTVE. Los actores aparecieron para promocionar su nueva película, Deadpool & Wolverine, pero también mostraron su apoyo a España de cara al próximo encuentro contra Francia en las semifinales del torneo de fútbol.



Jackman entró al set de la televisión pública española en Berlín gritando "¡oé, oé, oé!", mientras Reynolds saltaba. López, visiblemente sorprendido, se dirigió al equipo de producción: "¡Avisa de esto, Nacho!" y les preguntó sus nombres, a lo que Reynolds respondió presentándose como Ryan Gosling y a Jackman como Hugh Heffner, haciendo referencia al magnate de Playboy.



Cuando López les cuestionó sobre su presencia en la Eurocopa, Jackman bromeó sobre su nacionalidad australiana con pasaporte británico y su supuesta convocatoria para apoyar a Inglaterra en la semifinal contra Países Bajos: "Me llamaron ahora que Inglaterra está en semifinales, quieren un poco de altura".



Reynolds, por su parte, reveló su apoyo a la selección española en el crucial encuentro contra Francia: "Apoyo a España al 110%. Si no, no me patrocinan", bromeó. López señaló que Deadpool viste de rojo y Wolverine de amarillo, colores que coinciden con los de la bandera de España, a lo que Reynolds respondió: "¡Sí, son como los superhéroes españoles en Marvel!".

¿A quién apoyan Hugh Jackman y Ryan Reynolds en el partido de España y Francia?

Ryan Reynolds expresó su entusiasmo por el desempeño de España en la Eurocopa 2024: "Estoy muy emocionado con España porque cuando hablas con la gente que sigue a España y gente española dicen que es grande lo que está haciendo". Añadió que "algunos no se lo esperaban", a lo que Marcos López respondió con un "nosotros sí".



En ese momento, Hugh Jackman comenzó a gritar "¡Vamos, España!" en español y envió el siguiente mensaje: "Para todos en España, sé que van a estar nerviosos y emocionados. Esta será una semifinal increíble contra Francia. ¡Vamos España! Estamos muy emocionados por ustedes. ¡Viva España!".

¿De qué tratará Deadpool & Wolverine?

Wade Wilson (Ryan Reynolds), apático y desorientado, intenta adaptarse a la vida civil tras colgar el traje de Deadpool, el mercenario de moral ambigua. Sin embargo, una nueva amenaza existencial lo obliga a volver a la acción. Esta vez, deberá convencer a un extremadamente reacio Wolverine (Hugh Jackman) para que lo acompañe en esta peligrosa misión.



Según la información proporcionada por Marvel, Deadpool & Wolverine llegará a los cines de Latinoamérica el 25 de julio, seguido por su estreno en Estados Unidos y Canadá un día después. Este estreno también marca el retorno de la Autoridad de Variación Temporal (TVA), la organización encargada de proteger la línea de tiempo del MCU, que conocimos en la serie Loki.



RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis