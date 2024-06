Francia vs Bélgica EN VIVO: se enfrentan en Düsseldorf por los octavos de final de Eurocopa 2024

Francia vs Bélgica EN VIVO: se enfrentan este lunes 1 de julio por los octavos de final de la Eurocopa 2024. El encuentro se disputará en el Düsseldorf Arena, desde las 11:00 a.m. hora peruana, y será transmitido en DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás escuchar el cotejo por Audiplayer de RPP y seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Francia vs Bélgica en vivo por octavos de la Eurocopa 2024?

El partido entre Francia vs Bélgica está programado para el lunes 1 de julio en el Düsseldorf Arena. El recinto tiene una capacidad para 54 600 espectadores.

¿A qué hora juegan Francia vs Bélgica en directo por los octavos de la Eurocopa 2024?

En Perú , el partido Francia vs Bélgica comienza a las 11:00 a.m.



En Ecuador, el partido Francia vs Bélgica comienza a las 11:00 a.m.

En Colombia, el partido Francia vs Bélgica comienza a las 11:00 a.m.



En Bolivia, el partido Francia vs Bélgica comienza a las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido Francia vs Bélgica comienza a las 12:00 p.m.

En Chile, el partido Francia vs Bélgica comienza a las 12:00 p.m.

En Argentina, el partido Francia vs Bélgica comienza a la 1:00 p.m.

En Brasil, el partido Francia vs Bélgica comienza a la 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido Francia vs Bélgica comienza a las 12:00 p.m.

En Uruguay, el partido Francia vs Bélgica comienza a la 1:00 p.m.

En México (Ciudad de México), el partido Francia vs Bélgica comienza a las 10:00 a.m.

En Estados Unidos (Florida), el partido Francia vs Bélgica comienza a las 12:00 p.m.

En Estados Unidos (Los Ángeles), el partido Francia vs Bélgica comienza a las 9:00 a.m.

En España, el partido Francia vs Bélgica comienza a las 6:00 p.m.

En Italia, el partido Francia vs Bélgica comienza a las 6:00 p.m.

En Francia, el partido Francia vs Bélgica comienza a las 6:00 p.m.

En Alemania, el partido Francia vs Bélgica comienza a las 6:00 p.m.

En Inglaterra, el partido Francia vs Bélgica comienza a las 5:00 p.m.



¿Dónde ver transmisión de Francia vs Bélgica en directo en el mundo?

El partido Francia vs Bélgica EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y en Sudamérica por ESPN y Disney Plus. En México, el partido se verá en Sky Sports y Sky+. En Estados Unidos, irá por FOX Sports, FuboTV y ViX. Mientras que en España, irá por RTVE Play. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

¿Cómo ver Disney+ en directo, Francia vs Bélgica vía streaming?

El partido entre Francia vs Bélgica se podrá ver vía streaming por Disney+. Si antes estabas suscrito a STAR+, lo único que deberás hacer es descargar la app de Disney e ingresar con tu mismo usuario y contraseña para poder acceder a los partidos. Si no has tenido STAR+, descargarte la app de Disney+ y créate una cuenta para acceder a sus contenidos exclusivos.

Francia vs Bélgica: alineaciones posibles

Bélgica: Casteels; Castagne, Theate, Faes, Vertonghen; Tielemans, Onana, De Bruyne; Trossard, Lukaku y Doku.

Francia: Maignan; Hernández, Upamecano, Saliba, Koundé; Tchouaméni, Kanté, Rabiot; Kylian Mbappé (c(, Thuram y Dembélé.

Francia vs Bélgica: últimos resultados

Nations League: Bélgica 2-1 Francia

Mundial 2018: Francia 1-0 Bélgica

Amistoso 2015: Francia 3-4 Bélgica

Amistoso 2013: Bélgica 0-0 Francia

Amistoso 2011: Francia 0-0 Bélgica