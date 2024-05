Fixture completo de la Eurocopa 2024: fechas y horas de todos los partidos

Alemania será la anfitriona de la Eurocopa 2024, la decimoséptima edición del torneo de selecciones más importantes de Europa y que contará con la reunión de las estrellas del ‘Viejo Continente’, las cuales se enfrentarán por conquistar un certamen que tiene como vigente campeón a Italia. La UEFA Euro comenzará el viernes 14 de junio y se jugará hasta el domingo 14 de julio de 2024. A continuación, te traemos a detalle el fixture completo de los partidos.

¿Cuándo es el partido inaugural y la final de Eurocopa 2024?



El Munich Football Arena es el estadio elegido para el primer partido de la Eurocopa 2024, que el viernes 14 de junio (2:00 p.m. hora peruana) disputarán Alemania y Escocia por el grupo A. El Olympiastadion de Berlín será el escenario de la final que se jugará el domingo 14 de julio.

¿Cuál es el formato de la Eurocopa 2024?



La Eurocopa 2024 mantendrá el formato de la edición anterior (Europa 2020), con 24 selecciones clasificadas que están divididas en seis grupos y en las que los dos primeros de cada zona avanzarán a los octavos de final, junto con los cuatro mejores terceros de cada serie. En adelante, se sostendrán las rondas eliminatorias hasta configurarse el partido final.

¿Cuáles son los grupos de la Eurocopa 2024?

La Eurocopa 2024 reúne a 24 selecciones participantes, las que accedieron a la fase final del torneo en Alemania a través de la Clasificación para la Euro 2024, de la que no participó el elenco germano al ser el anfitrión y tampoco Rusia al encontrarse suspendida por la UEFA.

20 selecciones obtuvieron sus cupos directos a través de la vía de la Clasificación, mientras que tres equipos avanzaron a la instancia final a través de los play-offs.

Grupo A: Alemania, Escocia, Hungría, Suiza

Grupo B: España, Croacia, Italia, Albania

Grupo C: Eslovenia, Dinamarca, Serbia, Inglaterra

Grupo D: Polonia, Países Bajos, Austria, Francia

Grupo E: Bélgica, Eslovaquia, Rumanía, Ucrania

Grupo F: Turquía, Georgia, Portugal, República Checa

Los grupos de la Eurocopa 2024Fuente: UEFA

¿Cuál es el fixture completo de Eurocopa 2024?







Viernes 14 de junio

Alemania vs. Escocia - 2:00 p.m.

Grupo A | Munich Football Arena (Múnich)

Sábado 15 de junio

Hungría vs. Suiza - 08:00 a.m.

Grupo A | Cologne Stadium (Colonia)

España vs. Croacia - 11:00 a.m.

Grupo B | Olympiastadion Berlin (Berlín)

Italia vs. Albania - 2:00 p.m.

Grupo B | BVB Stadion Dortmund (Dortmund)

Domingo 16 de junio

Polonia vs. Países Bajos - 08:00 a.m.

Grupo D | Volksparkstadion Hamburg (Hamburgo)

Eslovenia vs. Dinamarca - 11:00 a.m.

Grupo C | Stuttgart Arena (Stuttgart)

Serbia vs. Inglaterra - 2:00 p.m.

Grupo C | Arena AufSchalke (Gelsenkirchen)

Lunes 17 de junio

Rumania vs. Ucrania - 08:00 a.m.

Grupo E | Munich Football Arena (Múnich)

Bélgica vs. Eslovaquia - 11:00 a.m.

Grupo E | Frankfurt Arena (Fráncfort)

Austria vs. Francia - 2:00 p.m.

Grupo D | Düsseldorf Arena (Düsseldorf)

Martes 18 de junio

Turquía vs. Georgia - 11:00 a.m.

Grupo F | BVB Stadion Dortmund (Dortmund)

Portugal vs. República Checa - 2:00 p.m.

Grupo F | Leipzig Stadium (Leipzig)

Miércoles 19 de junio

Croacia vs. Albania - 08:00 a.m.

Grupo B | Volksparkstadion Hamburg (Hamburgo)

Alemania vs. Hungría - 11:00 a.m.

Grupo A | Stuttgart Arena (Stuttgart)

Escocia vs. Suiza - 2:00 p.m.

Grupo A | Cologne Stadium (Colonia)

Jueves 20 de junio

Eslovenia vs. Serbia - 08:00 a.m.

Grupo C | Munich Football Arena (Múnich)

Dinamarca vs. Inglaterra - 11:00 a.m.

Grupo C | Frankfurt Arena (Fráncfort)

España vs. Italia - 2:00 p.m.

Grupo B | Arena AufSchalke (Gelsenkirchen)

Viernes 21 de junio

Eslovaquia vs. Ucrania - 08:00 a.m.

Grupo E | Düsseldorf Arena (Düsseldorf)

Polonia vs. Austria - 11:00 a.m.

Grupo D | Olympiastadion Berlin (Berlín)

Países Bajos vs. Francia - 2:00.p.m.

Grupo D | Leipzig Stadium (Leipzig)

Sábado 22 de junio

Georgia vs. República Checa - 08:00.a.m.

Grupo F | Volksparkstadion Hamburg (Hamburgo)





Turquía vs. Portugal - 11:00 a.m.

Grupo F | BVB Stadion Dortmund (Dortmund)





Bélgica vs. Rumania - 2:00 p.m.

Grupo E | Cologne Stadium (Colonia)

Domingo 23 de junio

Suiza vs. Alemania - 2:00 p.m.

Grupo A | Frankfurt Arena (Fráncfort)

Escocia vs. Hungría - 2:00 p.m.

Grupo A | Stuttgart Arena (Stuttgart)

Lunes 24 de junio

Albania vs. España - 2:00 p.m.

Grupo B | Düsseldorf Arena (Düsseldorf)

Croacia vs. Italia - 2:00 p.m.

Grupo B | Leipzig Stadium (Leipzig)

Martes 25 de junio

Países Bajos vs. Austria - 11:00 a.m.

Grupo D | Olympiastadion Berlin (Berlín)

Francia vs. Polonia - 11:00 a.m.

Grupo D | BVB Stadion Dortmund (Dortmund)

Inglaterra vs. Eslovenia - 2:00 p.m.

Grupo C | Cologne Stadium (Colonia)

Dinamarca vs. Serbia - 2:00 p.m.

Grupo C | Munich Football Arena (Múnich)

El trofeo de la Eurocopa, que tiene 15 kg de pesoFuente: UEFA

Miércoles 26 de junio

Eslovaquia vs. Rumania - 11:00 a.m.

Grupo E | Frankfurt Arena (Fráncfort)

Ucrania vs. Bélgica - 11:00 a.m.

Grupo E | Stuttgart Arena (Stuttgart)

Georgia vs. Portugal - 2:00 p.m.

Grupo F | Arena AufSchalke (Gelsenkirchen)

República Checa vs. Turquía - 2:00 p.m.

Grupo F | Volksparkstadion Hamburg (Hamburgo)

Octavos de final

Sábado 29 de junio

1ro Grupo A vs. 2do Grupo C - 11:00 a.m.

Partido 37 | BVB Stadion Dortmund (Dortmund)

2do Grupo A vs. 2do Grupo B - 2:00 p.m.

Partido 38 | Olympiastadion Berlin (Berlín)

Domingo 30 de junio

1ro Grupo B vs. 3ro A/D/E o F - 11:00 a.m.

Partido 39 | Colonia (Cologne Stadium)

1ro Grupo C vs 3ro D/E o F - 2:00 p.m.

Partido 40 | Arena AufSchalke (Gelsenkirchen)

Lunes 1 de julio

1ro Grupo F vs. 3ro A/B/C - 11:00 a.m.

Partido 41 | Frankfurt Arena (Fráncfort)

2do Grupo D vs 2do E - 2:00 p.m.

Partido 42 | Düsseldorf Arena (Düsseldorf)

Martes 2 de julio

1ro Grupo E vs. 3ro A/B/C o D - 11:00 a.m.

Partido 43 | Munich Football Arena (Múnich)

1ro Grupo D vs 2do F - 2:00 p.m.

Partido 44 | Leipzig Stadium (Leipzig)

Cuartos de final

Viernes 5 de julio

G37 vs. G39 - 11:00 a.m.

Partido 45 | Stuttgart Arena (Stuttgart)

G41 vs. G42 - 2:00 p.m.

Partido 46 | Volksparkstadion Hamburgo (Hamburgo)

Sábado 6 de julio

G43 vs. G44 - 11:00 a.m.

Partido 47 | Olympiastadion Berlin (Berlín)

G38 vs. G40 - 2:00 p.m.

Partido 48 | Düsseldorf Arena (Düsseldorf)

Semifinales

Martes 9 de julio

G45 vs. G46 - 2:00 p.m.

Partido 49 | Munich Football Arena (Múnich)

Miércoles 10 de julio

G47 vs. G48 - 2:00 p.m.

Partido 50 | BVB Stadion Dortmund (Dortmund)

Final

Domingo 14 de julio

G49 vs. G50 - 2:00 p.m.

Olympiastadion Berlin (Berlín)

* Todos los partidos figura en hora peruana

¿Cuáles son las sedes de la Eurocopa 2024?

Son diez sedes elegidas para recibir los 51 partidos de la Euro 2024, entre los que aparece el Munich Football Arena (Allianz Arena), estadio que albergó cotejos de la pasada Eurocopa.

ESTADIO CIUDAD CAPACIDAD Olympiastadion Berlin Berlin 71 mil espectadores Munich Football Arena Múnich 66 mil espectadores BVB Stadion Dortmund Dortmund 62 mil espectadores Stuttgart Arena Stuttgart 51 mil espectadores Arena AufSchalke Gelsenkirchen 50 mil espectadores Volksparkstadion Hamburg Hamburgo 49 mil espectadores Düsseldorf Arena Düsseldorf 47 mil espectadores Frankfurt Arena Fráncfort 47 mil espectadores Cologne Stadium Colonia 43 mil espectadores Leipzig Stadium Leipzig 40 mil espectadores